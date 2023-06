Lastnici zemljišč izsiljevanje ne bo pomagalo

V nadaljevanju preberite:

Premalo informacij o načrtovanem nakupu zemljišč in celotnem projektu nasploh za novi zdravstveni dom v Zaborštu je bilo vzrok za obstrukcijo nedavne izredne seje večine svetnic in svetnikov domžalskega občinskega sveta. Na dnevnem redu so namreč imeli sprejetje dokumenta identifikacije investicijskega projekta (Diip) na novi lokaciji ter nakup dobrih 19.000 kvadratnih metrov zemljišč po ceni 244 evrov (z DDV) za kvadratni meter. Toda taka cena bi veljala le do konca junija, po tem datumu pa lastnica zemljišča zahteva višjo ceno. Večina občinskih svetnikov izsiljevanje zavrača, in to je bil tudi eden od razlogov, da se seje niso udeležili.