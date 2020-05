FOTO:Lastnikom zemljišč grozi razlastitev

Škofljica – Kot vse kaže, na Direkciji RS za infrastrukturo (Drsi) še niso vrgli puške v koruzo in nameravajo nadaljevati s projektom zožene štiripasovnice od Lavrice skozi Škofljico do tamkajšnjega krožišča pri osnovni šoli. A jim pri tem zelo slabo kaže, saj so se lastniki zemljišč potrebni parcelaciji uprli, kar priznavajo tudi na direkciji. Zdaj je na vrsti razlastitev.Čeprav večina Lavričanov nasprotuje gradnji zožene štiripasovnice skozi njihov kraj, na direkciji za infrastrukturo vztrajajo pri uresničitvi projekta, saj jim ga je naložila vlada. »Projektna dokumentacija za cesto skozi Lavrico je po recenziji ...