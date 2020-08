Legitimnost ali slab signal za lokalno demokracijo?

Ljubljana - Da neuporaba neposrednih oblik sodelovanja občanov pri odločanju kaže na legitimnost občinskih uprav, menijo v združenju mestnih občin. Toda politolog Simon Delakorda je prepričan, da je to slab signal za stanje lokalne demokracije.Zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa so tako imenovane neposredne oblike sodelovanja občanov na lokalni ravni, kot jih predvidevajo zakon o lokalni samoupravi in občinski statuti. Toda pokaže se, da je bil, denimo, v Ljubljani doslej redko kateri od njih uporabljen. Zbor občanov ni bil sklican nikoli, referendum je bil doslej izpeljan le enkrat, glede ljudske iniciative pa je ...