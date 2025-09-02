  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Ljubljana in okolica

    Lekarna pri Polikliniki zaradi izrabljene opreme zaprta do decembra

    Prva faza prenove bo stala okoli 1,2 milijona evrov. Nočno dežurstvo je že prevzela lekarna na Metelkovi.
    Zaradi prenove lekarne pri Polikliniki bodo pacienti ponoči zdravila lahko prevzeli v lekarni na Metelkovi. FOTO: Foto Jure Eržen/Delo
    Galerija
    Zaradi prenove lekarne pri Polikliniki bodo pacienti ponoči zdravila lahko prevzeli v lekarni na Metelkovi. FOTO: Foto Jure Eržen/Delo
    Manja Pušnik
    2. 9. 2025 | 16:30
    2. 9. 2025 | 17:37
    4:35
    A+A-

    »Razlog za obnovo lekarne pri ljubljanski Polikliniki je izrabljena oprema. V lekarni je bila pred štirinajstimi leti nameščena robotska naprava za izdajo zdravil, tako imenovana Rowa, ki je še danes največja v Sloveniji. Vendar je bila v zadnjih dveh letih v okvari, zato smo se odločili za prenovo,« je pojasnil Marjan Sedej, prvi mož Lekarne Ljubljana.

    Da bi ljudje oziroma pacienti čim manj čutili posledice zaprtja lekarne pri Polikliniki, ki po Sedejevih besedah ponoči pokriva približno 500.000 prebivalcev, so v prostore začasno namestili kontejner, kjer farmacevti izdajajo zdravila in obvezilni material. Nočno dežurstvo je prevzela lekarna na Metelkovi.

    Kaj se bo spremenilo

    »S spremembo tehnologije v prenovljeni lekarni pri Polikliniki ta robot ne bo več v kleti kot do zdaj, ampak v pritličju na ravni lekarne. Tako se bo lekarna tehnološko približala tako imenovanim pravim lekarnam. To hkrati pomeni, da lekarna ne bo več drogerija oziroma prodajalna dodatnega programa, ki je malo ali sploh ni povezan z zdravjem, ampak bo posvečena predvsem izdaji zdravil, tako da bo to res prava dežurna lekarna,« je pojasnil Sedej. Nova oprema bo v primerjavi s staro večja za približno 35 odstotkov. Prva faza prenove je ocenjena na 1,2 milijona evrov in bo končana do decembra.

    Prenova lekarne pri Polikliniki bo potekala v dveh fazah.

    Lekarna Ljubljana bi trenutno potrebovala 25 magistrov farmacije.

    Župan Janković napovedal skorajšnje zaprtje stare lekarne na Vrhniki.

    »Zimskega zaprtja največje lekarne v Ljubljani si ne moremo privoščiti,« je ocenil direktor največjega lekarniškega zavoda v Sloveniji, hkrati je napovedal drugo fazo prenove te lekarne. Ta naj bi bila končana v letu dni, vendar o oceni vrednosti investicije ni hotel govoriti. V drugi fazi nameravajo urediti laboratorij in namestiti specializirana orodja za centralizacijo proizvodnje nekaterih zdravil.

    Po mnenju Marjana Sedeja, direktorja največjega lekarniškega zavoda v Sloveniji, bi morali bi razmisliti, da bi poklic farmacevta spet razdelili na dve stopnji. FOTO: Aleš Černivec/Delo
    Po mnenju Marjana Sedeja, direktorja največjega lekarniškega zavoda v Sloveniji, bi morali bi razmisliti, da bi poklic farmacevta spet razdelili na dve stopnji. FOTO: Aleš Černivec/Delo

    »Zdaj še čakamo na zaprtje stare lekarne na Vrhniki in premestitev v novo. Ker je Marjan Sedej izjemen direktor, bo MOL kot ustanoviteljica Lekarne Ljubljana predlagala svetu zavoda, naj mu podaljšajo mandat. On se mora prijaviti, ker mu bo mandat potekel prihodnje leto,« je napovedal župan Zoran Janković.

    Če lahko danes medicinske sestre napišejo recept v ambulanti, verjamem, da bi to lahko storil tudi farmacevtski tehnik pod nadzorom.

    Marjan Sedej, direktor Lekarne Ljubljana

    Pomanjkanje farmacevtov in zaposlovanje

    Na vprašanje, koliko farmacevtov trenutno primanjkuje v največjem lekarniškem zavodu pri nas, je Sedej odgovoril, da po oceni lekarniške zbornice v državi primanjkuje okoli 300 magistrov farmacije, glede na tržni delež bi jih v Lekarni Ljubljana potrebovali 50, da bi se izvili iz kadrovske stiske, pa »zgolj« 25. »Mislim, da se glavni problem začne pri tem, da fakulteta za farmacijo nima katedre za lekarništvo. Lekarništvo je posebna dejavnost, iz katere je izšla farmacevtska fakulteta, ampak se danes v veliki meri vključuje v industrijsko farmacijo, ker sodeluje tudi na različnih razvojnih projektih proizvajalcev. Drug problem je opolnomočenje poklica. Morali bi razmisliti, da bi poklic farmacevta spet razdelili na dve stopnji. Menim, da bi bila za izdajo zdravil dovolj bolonjska stopnja študija farmacevta, ki bi delal pod nadzorom magistra farmacije. Slednji bi se lahko bolj posvetil razvoju in oblikovanju interakcij,« je dejal Sedej.

    Po njegovi oceni bi bili tudi farmacevtski tehniki z najmanj desetimi leti delovne dobe in pod nadzorom magistrov farmacije primerni vsaj za izdajo kroničnih zdravil. »Če lahko danes medicinske sestre napišejo recept v ambulanti, verjamem, da bi to lahko storil tudi farmacevtski tehnik pod nadzorom,« meni prvi mož Lekarne Ljubljana.

    Šport  |  Drugi športi
    Plavanje

    Med preiskavo se je morala popolnoma sleči

    Članice italijanske plavalne reprezentance so po nedavnem svetovnem prvenstvu v Singapurju na letališču zasliševali več ur.
    Miha Šimnovec 31. 8. 2025 | 12:19
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nova vloga

    Smučarska zveza ima novega, presenetljivega uslužbenca

    Nekdanji dolgoletni reprezentant v alpskem smučanju Štefan Hadalin je prevzel vlogo predstavnika za odnose z javnostmi panoge za alpsko smučanje.
    1. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Kapitalski trg

    Hrvaška država v prevzem Ljubljanske borze

    Finančna industrija zaskrbljena zaradi sprememb, na finančnem ministrstvu nimajo zadržkov.
    Maja Grgič 1. 9. 2025 | 16:45
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin in Trump menda našla skupni jezik o koncu vojne v Ukrajini

    Ruski predsednik je na vrhu ŠOS dejal, da je z ameriškim predsednikom našel pot do miru. Medtem se napetosti v Evropi in Ukrajini stopnjujejo.
    1. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Sašo Šmigić, Generali Investments

    Pri vročih borznih zgodbah s previsokimi obljubami moraš biti še bolj previden

    Ljudi je treba finančno opismenjevati, saj s samo 1000 evri vložka ne moreš postati nepremičninski mogotec ali si kupiti lamborghinija, pravi Sašo Šmigić.
    Marjana Kristan Fazarinc 2. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    farmacijaLekarna Ljubljanaprenovafakulteta za farmacijoLekarniška zbornica SlovenijePoliklinika UKC

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Nogometna reprezentanca

    Kako do mundiala 2026: nov format dodatnih kvalifikacij

    Pred slovensko reprezentanco hud boj v negotovi skupini. Na SP se je že uvrstilo 13 moštev, med njimi prvič doslej Uzbekistan z vidnim slovenskim deležem.
    Siniša Uroševič 2. 9. 2025 | 18:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Blejski strateški forum

    Genocid v Gazi je rezultat erozije multilateralizma

    Rdeča nit najodmevnejših razprav drugega dne foruma so dvoličnost EU, nekaznovanost Izraela in selektivne interpretacije mednarodnega prava.
    Uroš Esih 2. 9. 2025 | 18:21
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Rusija-Kitajska

    Plin za staro celino bo stekel v drugo smer

    Podpisan je memorandum o gradnji novega plinovoda, po katerem bo prek Mongolije na Kitajsko pritekal plin iz sibirskih nahajališč.
    Boris Čibej 2. 9. 2025 | 18:03
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Konec Ayusovih zdrah na Pogačarjevem dvoru

    Španski up pred slovesom od ekipe UAE z ostrimi besedami nad vodstvo. Začetek konca na lanskem Touru.
    Miha Hočevar 2. 9. 2025 | 18:01
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Športno plezanje

    Zlata Janja in druščina vabijo na sončni spektakel na Obali

    V petek in soboto bo v Kopru že četrtič zadnja tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Generalka za svetovno prvenstvo. Letos tudi dobrodelna nota.
    Peter Zalokar 2. 9. 2025 | 17:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Rusija-Kitajska

    Plin za staro celino bo stekel v drugo smer

    Podpisan je memorandum o gradnji novega plinovoda, po katerem bo prek Mongolije na Kitajsko pritekal plin iz sibirskih nahajališč.
    Boris Čibej 2. 9. 2025 | 18:03
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Konec Ayusovih zdrah na Pogačarjevem dvoru

    Španski up pred slovesom od ekipe UAE z ostrimi besedami nad vodstvo. Začetek konca na lanskem Touru.
    Miha Hočevar 2. 9. 2025 | 18:01
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Športno plezanje

    Zlata Janja in druščina vabijo na sončni spektakel na Obali

    V petek in soboto bo v Kopru že četrtič zadnja tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Generalka za svetovno prvenstvo. Letos tudi dobrodelna nota.
    Peter Zalokar 2. 9. 2025 | 17:58
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    NALOŽBE V NEPREMIČNINE

    Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo