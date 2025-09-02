Lekarna pri Polikliniki zaradi izrabljene opreme zaprta do decembra

»Razlog za obnovo lekarne pri ljubljanski Polikliniki je izrabljena oprema. V lekarni je bila pred štirinajstimi leti nameščena robotska naprava za izdajo zdravil, tako imenovana Rowa, ki je še danes največja v Sloveniji. Vendar je bila v zadnjih dveh letih v okvari, zato smo se odločili za prenovo,« je pojasnil Marjan Sedej, prvi mož Lekarne Ljubljana.

Da bi ljudje oziroma pacienti čim manj čutili posledice zaprtja lekarne pri Polikliniki, ki po Sedejevih besedah ponoči pokriva približno 500.000 prebivalcev, so v prostore začasno namestili kontejner, kjer farmacevti izdajajo zdravila in obvezilni material. Nočno dežurstvo je prevzela lekarna na Metelkovi.

Kaj se bo spremenilo

»S spremembo tehnologije v prenovljeni lekarni pri Polikliniki ta robot ne bo več v kleti kot do zdaj, ampak v pritličju na ravni lekarne. Tako se bo lekarna tehnološko približala tako imenovanim pravim lekarnam. To hkrati pomeni, da lekarna ne bo več drogerija oziroma prodajalna dodatnega programa, ki je malo ali sploh ni povezan z zdravjem, ampak bo posvečena predvsem izdaji zdravil, tako da bo to res prava dežurna lekarna,« je pojasnil Sedej. Nova oprema bo v primerjavi s staro večja za približno 35 odstotkov. Prva faza prenove je ocenjena na 1,2 milijona evrov in bo končana do decembra.

»Zimskega zaprtja največje lekarne v Ljubljani si ne moremo privoščiti,« je ocenil direktor največjega lekarniškega zavoda v Sloveniji, hkrati je napovedal drugo fazo prenove te lekarne. Ta naj bi bila končana v letu dni, vendar o oceni vrednosti investicije ni hotel govoriti. V drugi fazi nameravajo urediti laboratorij in namestiti specializirana orodja za centralizacijo proizvodnje nekaterih zdravil.

Po mnenju Marjana Sedeja, direktorja največjega lekarniškega zavoda v Sloveniji, bi morali bi razmisliti, da bi poklic farmacevta spet razdelili na dve stopnji. FOTO: Aleš Černivec/Delo

»Zdaj še čakamo na zaprtje stare lekarne na Vrhniki in premestitev v novo. Ker je Marjan Sedej izjemen direktor, bo MOL kot ustanoviteljica Lekarne Ljubljana predlagala svetu zavoda, naj mu podaljšajo mandat. On se mora prijaviti, ker mu bo mandat potekel prihodnje leto,« je napovedal župan Zoran Janković.

Pomanjkanje farmacevtov in zaposlovanje

Na vprašanje, koliko farmacevtov trenutno primanjkuje v največjem lekarniškem zavodu pri nas, je Sedej odgovoril, da po oceni lekarniške zbornice v državi primanjkuje okoli 300 magistrov farmacije, glede na tržni delež bi jih v Lekarni Ljubljana potrebovali 50, da bi se izvili iz kadrovske stiske, pa »zgolj« 25. »Mislim, da se glavni problem začne pri tem, da fakulteta za farmacijo nima katedre za lekarništvo. Lekarništvo je posebna dejavnost, iz katere je izšla farmacevtska fakulteta, ampak se danes v veliki meri vključuje v industrijsko farmacijo, ker sodeluje tudi na različnih razvojnih projektih proizvajalcev. Drug problem je opolnomočenje poklica. Morali bi razmisliti, da bi poklic farmacevta spet razdelili na dve stopnji. Menim, da bi bila za izdajo zdravil dovolj bolonjska stopnja študija farmacevta, ki bi delal pod nadzorom magistra farmacije. Slednji bi se lahko bolj posvetil razvoju in oblikovanju interakcij,« je dejal Sedej.

Po njegovi oceni bi bili tudi farmacevtski tehniki z najmanj desetimi leti delovne dobe in pod nadzorom magistrov farmacije primerni vsaj za izdajo kroničnih zdravil. »Če lahko danes medicinske sestre napišejo recept v ambulanti, verjamem, da bi to lahko storil tudi farmacevtski tehnik pod nadzorom,« meni prvi mož Lekarne Ljubljana.