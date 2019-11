FOTO:Leta 2022 bodo na Brdu zgradili osnovno šolo

Predlog ljubljanskega občinskega več kot štiristomilijonskega proračuna se je po sprejetju osnutka tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani povečal za 7,4 milijona evrov. Letos naj bi pod črto ostalo 6,3 milijona evrov, za prihodnje leto pa je predviden presežek v višini slabih pet milijonov. Pri zmanjšanju zadolžitve ni sprememb, to pomeni, da bo MOL najela za deset milijonov posojil na leto, odplačala pa 12,5 milijona evrov dolga.Iz predlogov mestnega proračuna za prihodnji dve leti, ki jih bodo ljubljanski mestni svetniki obravnavali na seji, ki bo 16. decembra, je razvidno, da se zadolženost MOL zmanjšuje že celo ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.