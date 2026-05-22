Levica za referendum o parkiranju v Ljubljani

Ljubljana na področju trajnostne mobilnosti napreduje prepočasi, kar je posledica dolgoletnega neustreznega delovanja mestne uprave, so prepričani v ljubljanskem odboru stranke Levica. Zato meščane pozivajo, naj oddajo podpis za sklic referenduma o občinskem odloku, ki po novem določa plačljivo parkiranje v ljubljanskih soseskah. V Iniciativi Štepanjsko naselje so do zdaj zbrali okoli 7200 podpisov, potrebujejo jih najmanj 11.500. Rok za zbiranje podpisov se sicer izteče prihodnji četrtek, 28. maja.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost poudarili v Levici, se število voženj Ljubljanskega potniškega prometa zmanjšuje, frekvenca avtobusov se znižuje, nočnih linij ni, linije pa tudi niso prilagojene sodobnemu načinu življenja. Kolesarske poti marsikje niso varne ali jih sploh ni.

»Takšno stanje je posledica dolgoletnega neustreznega delovanja ljubljanske mestne uprave na področju prometne politike,« so poudarili.

Namesto da bi se mestna uprava ukvarjala s sanacijo zatečenega stanja, problematiko vedno večjega števila osebnih avtomobilov v mestu po njihovem mnenju rešuje na napačne načine - z gradnjo garažnih hiš v središču mesta oziroma njegovi bližini, s širjenjem določenih vpadnic ter tudi s širjenjem območij s plačljivim parkiranjem, višanjem parkirnin in uvajanjem parkirnin ob koncih tedna in ponoči.

Za aktivno vključevanje meščanov

»Takšni ukrepi po žepu udarijo le tiste, za katere je avtomobil nuja, ker jim alternative niso na voljo. Na primer starš, ki ima službo in otroka v vrtcu na različnih koncih mesta. Dokler mestna oblast ne poskrbi za delujočo alternativo, je strožji režim za parkiranje samo odiranje prebivalcev,« je dejala koordinatorka lokalnega odbora Levica Ljubljana in ljubljanska mestna svetnica Urška Honzak.

V Levici so prepričani, da morajo biti prebivalci Ljubljane neposredno in demokratično vključeni v sprejemanje odločitev, ki neposredno zadevajo njihov vsakdan. Zato jih pozivajo, da oddajo podpis za referendum o parkirni politiki v mestu, ki ga je sprožila Iniciativa za Štepanjsko naselje. »Prav je, da o tej temi opravimo javno razpravo, soočimo različna mnenja in odločamo na referendumu,« je dodala Honzakova.

Spomnimo, da so mestni svetniki spremembe tega odloka sprejeli konec marca, z njimi pa na občini širijo območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Odlok po novem med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 0,70 evra na uro podnevi in dva evra za vso noč.