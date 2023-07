Litija z dodatnim tirom za potniške vlake

V nadaljevanju preberite:

Zaradi vzpostavitve daljinskega vodenja prometa na progah Dobova–Ljubljana in Zidani Most–Šentilj je treba na železniških postajah Laze, Kresnice, Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Šentjur, Ponikva in Rače ukiniti nivojske prehode ter urediti oziroma zgraditi zunajnivojske dostope na perone. Ob litijski železniški postaji bo direkcija za infrastrukturo (DRSI) uredila še parkirišče P+R (parkiraj in se pelji) za okoli 200 osebnih vozil. V povprečju se namreč proti Zasavju in Ljubljani vsak dan vozi okoli 2500 potnikov, zato ta postaja v mestu ob Savi spada med najbolj frekventne po številu prepeljanih potnikov v državi. Posodobitev železniške postaje v Lazah že poteka. Za to naložbo si pripisuje zasluge občinski odbor Gibanje Svoboda iz občine Dol pri Ljubljani.