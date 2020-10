Litostrojska livarna je utihnila

V urbanem okolju je hrup obvezen vsakdanji spremljevalec: od šumov v večstanovanjskih stavbah, prometnega hrupa in hrupa iz lokalov, s pločnikov in nabrežij do industrijskega hrupa. Prebivalcem Šiške je bil v zadnjih mesecih prihranjen hrup iz litostrojske specialne livarne, saj so se končno zaprla vrata tega zastarelega obrata. Ker so se prebivalci tako dolgo pritoževali, jim je občina prisluhnila in ob robu industrijske cone postavila mobilno napravo za merjenje hrupa.Mobilna postaja za spremljanje obremenjenosti s hrupom poskusno še naprej deluje v Šiški, v stanovanjski soseski ob robu industrijske cone v Milčinskega ulici, ...