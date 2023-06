Ljubljana bo dobila že šesti superradar

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanska občina z razpisom išče ponudnika za dobavo samodejnega merilnika hitrosti za nadzor prometa in tri stacionarna ohišja zanj. Gre za nakup že šestega tako imenovanega superradarja, ki omogoča merjenje hitrosti na več prometnih pasovih 24 ur na dan, vse dni v letu. Medtem ko so lani na Cesti v Mestni Log zabeležili 11.240 kršitev hitrosti, so jih na Slovenski cesti le 255.