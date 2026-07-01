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    Ljubljana in okolica

    Ljubljana bogatejša za 97 občinskih stanovanj: kako bodo razdeljena parkirišča

    Od 200 parkirnih mest naj bi jih nekaj ponudili tudi stanovalcem Štepanjskega naselja, je napovedal župan Janković.
    Novo stanovanjsko naselje z občinskimi stanovanji v Štepanjskem naselju so začeli graditi julija leta 2024. FOTO: Jože Suhadolnik
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    Novo stanovanjsko naselje z občinskimi stanovanji v Štepanjskem naselju so začeli graditi julija leta 2024. FOTO: Jože Suhadolnik
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    Na križišču Lesarske in Pesarske so danes slovesno predali namenu 97 neprofitnih stanovanj. Gre za investicijo občinskega stanovanjskega sklada, ki ga od začetka maja vodi Živa Matjašič. Prejšnji direktor sklada Sašo Rink bo namreč v kratkem prevzel vodenje Ljubljanskih lekarn. 

    Župan Zoran Janković je že včeraj pred otvoritvijo nove stanovanjske soseske napovedal, da bo poleg  97 občinskih stanovanj na voljo tudi 200 parkirnih mest v podzemnih garažah. »Kaj bomo z njimi delali, se še nismo odločili, časa imamo namreč do 15. avgusta. Odločali se bomo, ali bomo nekatera parkirišča ponudili našim učiteljem in učiteljicam ali pa jih bomo ponudili v najem stanovalcem iz Štepanjskega naselja za 50 evrov na mesec,« je dejal Janković.

    »Verjamem, da se v tej soseski o medgeneracijskem sodelovanju ne bo govorilo, ampak se bo živelo,« je na otvoritvi dejala direktorica občinskega sklada Živa Matjašič. Sosesko so zasnovali projektanti Nava arhitekti, gradnja, ki so jo izvajali delavci podjetja Strabag pa se je začela že pred dvema letoma. V okviru soseske bosta poleg dveh poslovnih lokalov urejena tudi skupni prostor za druženje stanovalcev in garaža v dveh podzemnih etažah.

    Otvoritve novih javno najemniških stanovanj na križišču Litijske in Pesarske so se udeležili tudi predstavniki države.  FOTO: Jože Suhadolnik
    Otvoritve novih javno najemniških stanovanj na križišču Litijske in Pesarske so se udeležili tudi predstavniki države.  FOTO: Jože Suhadolnik

    Stanovanjska zgodba Ljubljane 

    Slovesnosti ob odprtju so se poleg župana Zorana Jankovića udeležila tudi državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor Peter Lovšin, direktor državnega sklada Črtomir Remec in tudi nekdanji podžupan Janez Koželj. 

    »Današnji dogodek ni le zaključek uspešnega gradbenega projekta, je dokaz, da lahko z dobrim sodelovanjem države, lokalne skupnosti, javnih stanovanjskih skladov in gospodarstva ustvarjamo kakovostne bivanjske rešitve za ljudi,« je dejal državni sekretar Lovšin. In dodal, da nova soseska s 95 javnimi najemnimi stanovanji in dvema bivalnima skupnostma za starejše predstavlja pomembno pridobitev za Ljubljano. Poleg stanovanj namreč prinaša tudi skupne prostore za druženje in kakovostno zasnovo.

    Župan Janković je ocenil, da Ljubljana potrebuje med deset tisoč in 12 tisoč najemnih stanovanj, in dodal, da  jih bo  mestni sklad v prihodnjih desetih letih začel graditi okoli deset tisoč. Izpostavil je še, da država in glavno mesto morata sodelovati, prav stanovanja pa so eno ključnih področij.

    Črtomir Remec, direktor državnega stanovanjskega sklada je ob tem »stanovanjsko zgodbo Ljubljane« označil za zelo uspešno, v njej pa več kot 20 let večinoma kot sofinancer sodeluje tudi republiški sklad. Kot je dejal, so v preteklih letih za gradnjo 1244 stanovanj namenili 67 milijonov evrov. Ocenjena vrednost investicije v novo sosesko naj bi znašala okoli 10,4 milijona evrov, pomemben del finančne konstrukcije (oziroma 5,52 milijona evrov) pa je občinski sklad pokril z ugodnim dolgoročnim posojilom republiškega sklada. Po Jankovićevih besedah bodo stanovanja v novi soseski uporabnikom predali, ko bodo objekti tudi oštevilčeni.

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    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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