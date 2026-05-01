Ljubljana delno zaprta do nedelje, kako potovati z vlakom?

Ljubljana bo začasno doživela spremembo v središču mesta. Osrednji del ljubljanske železniške postaje bo namreč od danes do nedelje zaradi nadaljevanja nadgradnje železniškega vozlišča znova delno zaprt, železniški promet pa prilagojen. Vlaki proti Primorski in Štajerski bodo odhajali z začasnih peronov, za nekatere relacije bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz, so sporočili iz Slovenske železnice.

V času tokratne, četrte zapore od začetka del – tokrat le delne – bodo vlaki proti Primorski na progi Ljubljana–Borovnica–Divača–Sežana/Koper vozili z začasnega perona ob Dunajski cesti (tir 94). Na delu relacije Ljubljana–Borovnica in v obratni smeri bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Avtobusi bodo vozili po prilagojenem voznem redu, potniki pa bodo vstopali in izstopali na ploščadi ob tiru 1, tik ob postaji.

Nadomestni avtobusni prevoz

Vlaki proti Štajerski na relaciji Ljubljana–Zidani Most–Maribor/Dobova bodo vozili do oziroma z začasnih peronov ob križišču Masarykove ceste in Njegoševe ulice (tiri 95–98). Nadomestni avtobusni prevoz bo za del povezav organiziran tudi na relaciji Ljubljana–Ljubljana Zalog, z odhodom s ploščadi ob tiru 1.

Za tranzitne potnike, ki bodo v Ljubljano prispeli z vlakom na relaciji Hodoš–Celje–Zidani Most–Ljubljana in pot nadaljevali proti Kopru, bo na območju prestolnice organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Ta bo potnike vozil z začasnih peronov na Masarykovi cesti do postaje Ljubljana Dolgi most, kjer bo omogočen prestop na vlak IC 503 proti Kopru.

Potniki bodo morali vedeti, kako in kje vstopiti na vlak. FOTO: Voranc Vogel

Nadomestni avtobusni prevoz bo po prilagojenem voznem redu vzpostavljen tudi na relaciji Ljubljana Zalog–Brezovica za potnike, ki potujejo na Reko ali z nje.

V smeri Dolenjske sprememb ne bo. Iz osrednjega dela postaje bodo nemoteno vozili tudi vlaki na relaciji Ljubljana–Jesenice–Beljak. Zaradi del na vozni mreži pa bodo nekateri vlaki med Ljubljano in postajo Ljubljana Vižmarje ter nazaj vozili z dizelskimi potniškimi garniturami.

V ponedeljek bo postaja znova odprta

V ponedeljek zjutraj bo postaja znova odprta, promet pa bo stekel po prilagojenem režimu, ki velja od sredine decembra. Na Slovenske železnice potnikom svetujejo, naj pred odhodom preverijo najnovejše informacije o svoji relaciji in spremembe upoštevajo pri načrtovanju poti. Za dodatno pomoč in usmerjanje bo na voljo tudi osebje, informacije pa so vsak dan med 6. in 22. uro dosegljive na brezplačni telefonski številki 080 81 11.

Nadgradnja osrednje železniške postaje, ki vključuje novo tirno infrastrukturo, nadhod z osrednjim postajnim poslopjem in nov podhod, poteka intenzivno in naj bi bila zaključena do letošnje jeseni. Nato se bodo dela nadaljevala v smeri Most oziroma Vodmata.