Ljubljana ima dogovor z državo. Kako ga bodo izvajali županski kandidati?

Skupni načrti vključujejo stanovanja, promet in javne ustanove. Za presojo obljub pa bodo pomembni roki in zagotovljena sredstva.
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Sodelovanje med mestno občino Ljubljana in državo je uzakonjeno, vendar vsi dogovorjeni projekti niso uresničeni. FOTO: Jože Suhadolnik
Kdor bo prihodnja štiri leta vodil prestolnico, bo za precejšen del svojih obljub potreboval državo: njena zemljišča, proračunski denar in zakonodajne spremembe. Levosredinski kandidati za ljubljanskega župana v en glas poudarjajo pomen sodelovanja z državo, vendar zakonska podlaga za to že obstaja. Gre namreč za zakon o glavnem mestu iz leta 2004, ki je bil tudi noveliran. Ključno vprašanje je, kako bodo županski kandidati obljubljene naloge dejansko spremenili v ukrepe za dostopnejša stanovanja, boljšo zdravstveno oskrbo in učinkovitejši promet.
Na nedavnem soočenju na komercialni televiziji so štirje kandidati za župana Ljubljane odvisnost mesta od državnih odločitev opisovali z različnih izhodišč. Klemen Boštjančič je denimo opozoril na pomanjkanje zazidljivih zemljišč in ...
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