Ljubljana ima dogovor z državo. Kako ga bodo izvajali županski kandidati?

Kdor bo prihodnja štiri leta vodil prestolnico, bo za precejšen del svojih obljub potreboval državo: njena zemljišča, proračunski denar in zakonodajne spremembe. Levosredinski kandidati za ljubljanskega župana v en glas poudarjajo pomen sodelovanja z državo, vendar zakonska podlaga za to že obstaja. Gre namreč za zakon o glavnem mestu iz leta 2004, ki je bil tudi noveliran. Ključno vprašanje je, kako bodo županski kandidati obljubljene naloge dejansko spremenili v ukrepe za dostopnejša stanovanja, boljšo zdravstveno oskrbo in učinkovitejši promet. Na nedavnem soočenju na komercialni televiziji so štirje kandidati za župana Ljubljane odvisnost mesta od državnih odločitev opisovali z različnih izhodišč. Klemen Boštjančič je denimo opozoril na pomanjkanje zazidljivih zemljišč in ...