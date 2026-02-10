Ljubljana menja pogon: prihajata vodik in elektrika

Javni promet v Ljubljani se je v 20. stoletju zelo spreminjal. Tramvajski sistem, ki je deloval od jeseni 1901 do konca 1958, so nadomestili trolejbusi, šestdeseta in sedemdeseta leta minulega stoletja pa so prinesla razvoj, saj so »trole« nadomestili modernejši avtobusi. Vozni park LPP, ki je danes v povprečju star več kot 12 let, bodo v bližnji prihodnosti močno pomladili z okolju prijaznimi avtobusi. Do leta 2030 bodo namreč vsa dizelska vozila nadomestiti z vodikovimi in električnimi.