Ljubljana načrtuje kar štiri nove športne centre

Samo Logar, pravnik in podžupan iz kvote Gibanja Svoboda, je v »veliki mestni družini«, kot jo imenuje župan Zoran Janković, pristojen za šport, mandat pa opravlja od leta 2023. Stranka, ki jo vodi Robert Golob, je namreč na lokalnih volitvah novembra 2022 v mestnem svetu dobila osem sedežev, Lista Zorana Jankovića pa 18. Z njim smo se pogovarjali o koalicijskem zavezništvu v mestnem svetu, vse večji porabi občinskega denarja za športno infrastrukturo in kritikah na ta račun ter o gradnji atletskega centra, trenutno največji občinski investiciji na področju športa. Pojasnil je tudi, zakaj prestolnica poleti ni organizirala slavnostnega sprejema za prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja, in napovedal, kje bo zgrajen prvi kolesarski center v Ljubljani.