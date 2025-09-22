  • Delo d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Ljubljana in okolica

    Ljubljana načrtuje kar štiri nove športne centre

    Ljubljanski podžupan Samo Logar o investicijah in programih v športu, delu mestne koalicije in spodbujanju k zdravemu načinu življenja.
    Letošnjega, že tretjega festivala športa se je, kot pravi podžupan Samo Logar, udeležilo rekordnih 21.000 obiskovalcev, od tega več kot 13.000 otrok. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Galerija
    Letošnjega, že tretjega festivala športa se je, kot pravi podžupan Samo Logar, udeležilo rekordnih 21.000 obiskovalcev, od tega več kot 13.000 otrok. FOTO: Matej Družnik/Delo
    Manja Pušnik
    22. 9. 2025 | 06:00
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Samo Logar, pravnik in podžupan iz kvote Gibanja Svoboda, je v »veliki mestni družini«, kot jo imenuje župan Zoran Janković, pristojen za šport, mandat pa opravlja od leta 2023. Stranka, ki jo vodi Robert Golob, je namreč na lokalnih volitvah novembra 2022 v mestnem svetu dobila osem sedežev, Lista Zorana Jankovića pa 18. Z njim smo se pogovarjali o koalicijskem zavezništvu v mestnem svetu, vse večji porabi občinskega denarja za športno infrastrukturo in kritikah na ta račun ter o gradnji atletskega centra, trenutno največji občinski investiciji na področju športa. Pojasnil je tudi, zakaj prestolnica poleti ni organizirala slavnostnega sprejema za prvega kolesarja sveta Tadeja Pogačarja, in napovedal, kje bo zgrajen prvi kolesarski center v Ljubljani.

