Ljubljana odšteva: predpraznično vzdušje se lahko začne

»Praznične luči se bodo prižgale 28. novembra, torej v petek pred prvo adventno nedeljo, pred prižigom pa bo tudi letos potekal kulturni program učencev Waldorfske osnovne šole,« je povedala Ana Lampič, namestnica direktorice Turizma Ljubljana. Bo pa v predprazničnem času Ljubljano krasilo deset smrek, več kot 50 kilometrov luči z več kot 800 svetlobnimi telesi. Tudi letos bo nebo nad prestolnico na silvestrovo razsvetlil petminutni »eko« ognjemet.

Geslo letošnje praznične okrasitve Ljubljane je »V odnosu z razmerjem« avtorja Urbana Modica, na magistratu pa so za okrasitev in osvetlitev mesta tudi letos namenili 265 tisočakov (z DDV). Po mestu bodo postavili tudi gozdičke 89 zelenih dreves, ki jih bodo po praznikih vrnili v naravo, k njihovi okrasitvi pa vabijo tudi meščane. V parku Zvezda bodo obešeni lampijoni, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci, praznično osvetljena bosta tudi Jakopičevo sprehajališče v Tivoliju in Mestna hiša. Lesene jaslice v naravni velikosti bodo stale na Ljubljanskem gradu, z motivi praznične osvetlitve bodo odeti tudi turistični vlakec Urban in vozila Kavalir.

Delavci Javne razsvetljave so okoli 50 kilometrov luči po mestu začeli nameščati že v začetku oktobra. FOTO: Leon Vidic/Delo

Miklavž, dedek Mraz in glasbeni nastopi

Program dopolnjujejo tudi čarobni gozd z ustvarjalnimi delavnicami v parku Zvezda, Miklavžev sprevod, sprevodi Ledene kraljice z žonglerskimi, čarovniškimi in akrobatskimi točkami, nastopi lajnarjev, pevskih zborov ljubljanskih osnovnih šol pred Mestno hišo, pet sprevodov dedka Mraza in predstave uličnih gledališč v sklopu festivala Ana Mraz na Krekovem trgu. Od 20. do 30. decembra bo v parku Zvezda stala tudi koča dedka Mraza.

Glasbeni program bo na petih prizoriščih po mestu. Ves december bodo na Pogačarjevem trgu koncerti popularne in narodnozabavne glasbe, med drugim bodo nastopili Rock Partyzani, Gadi in Mambo Kings. Na Novem trgu bodo med 15. in 25. decembrom med drugim nastopili Avtomobili in Eva Boto.

Najlepšo in največjo smreko, ki že stoji na osrednjem Prešernovem trgu, so včeraj pripeljali iz Medvod. Njena okrasitev pa lahko traja kar nekaj dni. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Na tradicionalnem božičnem koncertu 24. decembra pred Mestno hišo bo nastopil Uroš Perić. Na Kongresnem trgu pa bodo med 26. decembrom in 1. januarjem na koncertih med drugim nastopili Žan Serčič, Jelena Rozga, Helena Blagne, Jan Plestenjak, Joker Out, Fehtarji in Šank Rock. 30. decembra bodo na Trgu francoske revolucije nastopili Moving as a Giant, Leele, Masayah in Kokosy.

Silvestrovanja se bodo ob 21. uri začela na štirih ljubljanskih trgih. Na Kongresnem trgu bodo nastopili Miki Vlahovič & The Band, Vlado Kreslin in Učiteljice. Na Mestnem trgu bo nastopil Big Band Krško z gostjo Alenko Godec, na Pogačarjevem trgu Vili Resnik in na Trgu francoske revolucije The Canyon Observer, Niet in IDEM. Silvestrovanje za otroke s pravljičnimi junaki bo na Kongresnem trgu ob 16. uri.

Ljubljano bo opolnoči razsvetlil petminutni ognjemet z Grajskega griča. Po besedah Ane Lampič, namestnice direktorice Turizma Ljubljana pa ima en osrednji ognjemet v nadzorovanih razmerah, ki ga izvedejo profesionalci, bistveno manj negativnih vplivov kot številni zasebni ognjemeti, ki bi se dogajali, če osrednjega ognjemeta ne bi bilo.