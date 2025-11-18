  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Ljubljana in okolica

    Ljubljana odšteva: predpraznično vzdušje se lahko začne

    Prihodnji petek že tradicionalni slavnostni prižig prazničnih luči in s tem otvoritev božično-novoletnega sejma.
    Prihodnji petek, 28. novembra okoli 17-tih bo prestolnico razsvetlilo na tisoče prazničnih luči. FOTO: Tomi Lombar/Delo 
    Galerija
    Prihodnji petek, 28. novembra okoli 17-tih bo prestolnico razsvetlilo na tisoče prazničnih luči. FOTO: Tomi Lombar/Delo 
    I.R., STA
    18. 11. 2025 | 15:33
    18. 11. 2025 | 15:33
    A+A-

    »Praznične luči se bodo prižgale 28. novembra, torej v petek pred prvo adventno nedeljo, pred prižigom pa bo tudi letos potekal kulturni program učencev Waldorfske osnovne šole,« je povedala Ana Lampič, namestnica direktorice Turizma Ljubljana. Bo pa v predprazničnem času Ljubljano krasilo deset smrek, več kot 50 kilometrov luči z več kot 800 svetlobnimi telesi. Tudi letos bo nebo nad prestolnico na silvestrovo razsvetlil petminutni »eko« ognjemet.

    Geslo letošnje praznične okrasitve  Ljubljane je »V odnosu z razmerjem« avtorja Urbana Modica,  na magistratu pa so za okrasitev in osvetlitev mesta tudi letos namenili 265 tisočakov (z DDV). Po mestu bodo postavili tudi gozdičke 89 zelenih dreves, ki jih bodo po praznikih vrnili v naravo, k njihovi okrasitvi pa vabijo tudi meščane. V parku Zvezda bodo obešeni lampijoni, ki so jih izdelali ljubljanski osnovnošolci, praznično osvetljena bosta tudi Jakopičevo sprehajališče v Tivoliju in Mestna hiša. Lesene jaslice v naravni velikosti bodo stale na Ljubljanskem gradu, z motivi praznične osvetlitve bodo odeti tudi turistični vlakec Urban in vozila Kavalir.

    Delavci Javne razsvetljave so okoli 50 kilometrov luči po mestu začeli nameščati že v začetku oktobra. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Delavci Javne razsvetljave so okoli 50 kilometrov luči po mestu začeli nameščati že v začetku oktobra. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Miklavž, dedek Mraz in glasbeni nastopi

    Program dopolnjujejo tudi čarobni gozd z ustvarjalnimi delavnicami v parku Zvezda, Miklavžev sprevod, sprevodi Ledene kraljice z žonglerskimi, čarovniškimi in akrobatskimi točkami, nastopi lajnarjev, pevskih zborov ljubljanskih osnovnih šol pred Mestno hišo, pet sprevodov dedka Mraza in predstave uličnih gledališč v sklopu festivala Ana Mraz na Krekovem trgu. Od 20. do 30. decembra bo v parku Zvezda stala tudi koča dedka Mraza.

    Glasbeni program bo na petih prizoriščih po mestu. Ves december bodo na Pogačarjevem trgu koncerti popularne in narodnozabavne glasbe, med drugim bodo nastopili Rock Partyzani, Gadi in Mambo Kings. Na Novem trgu bodo med 15. in 25. decembrom med drugim nastopili Avtomobili in Eva Boto.

    Najlepšo in največjo smreko, ki že stoji na osrednjem Prešernovem trgu, so včeraj pripeljali iz Medvod. Njena okrasitev pa lahko traja kar nekaj dni.  FOTO: Tomi Lombar/Delo 
    Najlepšo in največjo smreko, ki že stoji na osrednjem Prešernovem trgu, so včeraj pripeljali iz Medvod. Njena okrasitev pa lahko traja kar nekaj dni.  FOTO: Tomi Lombar/Delo 

    Na tradicionalnem božičnem koncertu 24. decembra pred Mestno hišo bo nastopil Uroš Perić. Na Kongresnem trgu pa bodo med 26. decembrom in 1. januarjem na koncertih med drugim nastopili Žan Serčič, Jelena Rozga, Helena Blagne, Jan Plestenjak, Joker Out, Fehtarji in Šank Rock. 30. decembra bodo na Trgu francoske revolucije nastopili Moving as a Giant, Leele, Masayah in Kokosy.

    Silvestrovanja se bodo ob 21. uri začela na štirih ljubljanskih trgih. Na Kongresnem trgu bodo nastopili Miki Vlahovič & The Band, Vlado Kreslin in Učiteljice. Na Mestnem trgu bo nastopil Big Band Krško z gostjo Alenko Godec, na Pogačarjevem trgu Vili Resnik in na Trgu francoske revolucije The Canyon Observer, Niet in IDEM. Silvestrovanje za otroke s pravljičnimi junaki bo na Kongresnem trgu ob 16. uri.

    Ljubljano bo opolnoči razsvetlil petminutni ognjemet z Grajskega griča. Po besedah Ane Lampič, namestnice direktorice Turizma Ljubljana pa ima en osrednji ognjemet v nadzorovanih razmerah, ki ga izvedejo profesionalci, bistveno manj negativnih vplivov kot številni zasebni ognjemeti, ki bi se dogajali, če osrednjega ognjemeta ne bi bilo.

     

     

    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Darko Đurić

    Darko Đurić: Očeta ni bilo nikoli, niti letos, ko sem res mislil, da bo prišel

    Marsikdo bi v njegovi koži obupal nad življenjem, Darko Đurić, rojen brez treh okončin, pa z zgodbo svojega življenja raje vliva upanje drugim.
    Grega Kališnik 16. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Črna gora

    Kaj se dogaja v najmanjši balkanski kandidatki, se EU še sanja ne

    Pohvale o napredku države so pri proevropskih Črnogorcih sprožile val norčevanja iz slabe obveščenosti Bruslja.
    Novica Mihajlović 17. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Novice  |  Svet
    Gospodarstvo

    Ali lahko še kaj ustavi zaton nemške industrije?

    Evropski proizvodni prvak strmoglavlja, ekonomisti predlagajo radikalne ukrepe, da bi rešili, kar se še rešiti da.
    18. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Podjetje RIKO – strateški partner za trajnostno energetsko prihodnost

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Mart Dekleva, DKV Mobility

    Prevozništvo ni obrobna dejavnost, ampak ključni element gospodarske uspešnosti

    Brez logistike ni industrije, izvoza ali trgovine, poudarja Mart Dekleva, direktor slovenske podružnice mednarodnega podjetja DKV Mobility.
    Miran Varga 13. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Globalni kaos, mirni bančnik in slovenska priložnost

    V podkastu Supermoč smo gostili člana uprave NLB Andreja Lasiča, ki je na glas razmišljal o tem, kako vidi konec globalizacije, vlogo NLB in moč osebne stabilnosti.
    Petra Kovič 11. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več

    Več iz teme

    Ljubljanaveseli decemberpraznična okrasitevTurizem Ljubljanasejem

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Veseli december

    Ljubljana odšteva: predpraznično vzdušje se lahko začne

    Prihodnji petek že tradicionalni slavnostni prižig prazničnih luči in s tem otvoritev božično-novoletnega sejma.
    18. 11. 2025 | 15:33
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Misija IMF

    IMF nam je napoved letošnje rasti znižal na 0,8 odstotka

    Mednarodni denarni sklad za prihodnje leto obeta ponovno višjo gospodarsko dinamiko, ob tem pa znova poziva k nujnim reformam za zvišanje produktivnosti.
    Miha Jenko 18. 11. 2025 | 15:28
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Spolne zlorabe otrok

    Zaradi posnetkov spolne zlorabe otrok osumljenih sdem slovenskih državljanov

    Kriminalisti so ugotovili, da so preko t. i. omrežja »peer to peer« razširjali gradivo spolnih zlorab otrok.
    18. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Dvojčici Kessler

    »Odločitev sta sprejeli pred časom, umreti smo jima pomagali z zdravnikom in odvetnikom«

    Slavni televizijski dvojčici Alice in Ellen Kessler sta imetje v oporoki zapustili Zdravnikom brez meja.
    18. 11. 2025 | 15:14
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Recenzija prvenca

    (OCENA) Maša Jelušič: Profesor je končno mrtev

    Zgradba romana se naslanja na okvir klasične detektivke v slogu Agathe Christie, celotna slika zločina pa se razplete šele v zadnjih poglavjih.
    18. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Spolne zlorabe otrok

    Zaradi posnetkov spolne zlorabe otrok osumljenih sdem slovenskih državljanov

    Kriminalisti so ugotovili, da so preko t. i. omrežja »peer to peer« razširjali gradivo spolnih zlorab otrok.
    18. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Dvojčici Kessler

    »Odločitev sta sprejeli pred časom, umreti smo jima pomagali z zdravnikom in odvetnikom«

    Slavni televizijski dvojčici Alice in Ellen Kessler sta imetje v oporoki zapustili Zdravnikom brez meja.
    18. 11. 2025 | 15:14
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Recenzija prvenca

    (OCENA) Maša Jelušič: Profesor je končno mrtev

    Zgradba romana se naslanja na okvir klasične detektivke v slogu Agathe Christie, celotna slika zločina pa se razplete šele v zadnjih poglavjih.
    18. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VINSKA DOŽIVETJA

    Kje se skrivajo prava jesenska doživetja?

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Odpravite se na potep med vinograde in spoznajte čar vinorodne Štajerske

    Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba s prav posebno zgodbo

    Klinika Ortoimplant DENTAL SPA uvaja personaliziran pristop All-on-X, ki spreminja pogled na zdravljenje najzahtevnejših primerov brezzobosti.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

    Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
    Promo Delo 13. 11. 2025 | 10:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Božična čarovnija v srcu Evrope

    Ko pridejo prvi zimski dnevi, se Zagreb preobrazi v pravo božično pravljico. Ulice se spremenijo v svetlikajoče se avenije in parki v pravljične odre.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 14:50
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo