Ljubljana postaja privlačna vse leto, ne le poleti

Ljubljana v zadnjih letih, z izjemo obdobja epidemije, doživlja pravi turistični razcvet. Obisk tujih gostov je bil tako že januarja petino večji kot v enakem obdobju lani, prenočitev pa je bilo skoraj 15 odstotkov več. Trend se je nadaljeval med velikonočnimi prazniki, poletna sezona pa je že primerljiva s predkoronskim letom 2019. Da bi Ljubljana postala najpomembnejša destinacija v regiji, je treba rešiti še nekaj težav, kot sta, denimo, boljša letalska povezljivost in odprava omejene trgovske in storitvene ponudbe ob nedeljah.