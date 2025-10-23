Ljubljana s prazničnim sejmom zasluži okoli 400 tisočakov

Ljubljana se bo kmalu odela v sijočo praznično podobo. Delavci Javne razsvetljave (JRL) namreč že od začetka oktobra nameščajo okoli 50 kilometrov lučk, ki bodo zasijale 28. novembra, z razpisom že iščejo tudi najemnike hišic na Miklavževem in božično novoletnem sejmu. Skupaj bodo postavili 59 hišic, bodoči najemniki pa bodo morali (poleg razmeroma visokih najemnin) plačati še davek na dodano vrednost ter od 1.750 do 2.625 evrov za priklop in porabo elektrike. Izračunali smo, da bo mestna blagajna na ta račun bogatejša za 405.270 evrov (z DDV).

Najcenejše so lesene stojnice na Prešernovem trgu, ki jih bodo postavili v obdobju praznovanja prvega od treh decembrskih dobrih mož. Miklavžev sejem se bo odprl 3. decembra in bo trajal do 6. decembra. V neposredni bližini Frančiškanske cerkve bodo prodajali zgolj tradicionalne sladkarije (kot so denimo medenjaki, lectova srca in čokolada), ročno izdelane igrače in darilne izdelke ter lokalne pekovske izdelke.

V razpisu so posebej poudarili, da morajo biti izdelki primerni za obdarovanje ob Miklavžu, pri izbiri najemnikov pa bodo prednost imeli lokalni ponudniki, ki bodo za najem odšteli 333 evrov (brez DDV).

Z odprtjem Miklavževega sejma se v Ljubljani začne pričakovanje prihoda prvega od treh decembrskih dobrih mož. FOTO: Leon Vidic/Delo

Ponudniki, ki bi sodelovali tako na Miklavževem kot tudi na prazničnem sejmu, se morajo na razpis Turizma Ljubljana prijaviti najkasneje do ponedeljka, 3. novembra. Prijave bodo tudi tokrat sprejemali na sedežu podjetja Euro Varia, in ne na magistratu oziroma zavodu Turizmu Ljubljana.

Euro Varia je ljubljansko podjetje z le enim zaposlenim, ukvarjajo pa se z organiziranjem razstav, sejmov in srečanj. Kot je razvidno iz baze Gvin, so se prihodki družbe bistveno povečali leta 2022, ko so začeli tesneje sodelovati s Turizmom Ljubljana. Medtem ko so leta 2021 ustvarili dobrih 78 tisočakov prihodkov, so se leto kasneje povišali na 413.738 evrov, lani pa so ustvarili že 447.591 evrov prihodkov.

Za najem skoraj 23 tisoč evrov

Najemnik, ki bo ponujal hrano in pijačo na Cankarjevem nabrežju, bo moral za najem velike gostinske hišice plačati najvišjo ceno. Ta namreč brez 22-odstotnega DDV znaša 16.500 evrov, k temu pa je treba prišteti tudi pavšal za mesečno porabo elektrike v višini 2.625 evrov. Po naših izračunih to pomeni, da bo moral najemnik skupaj plačati 22.755 evrov.

Tudi najemnina za velike gostinske hišice na Kongresnem trgu, Stritarjevi ulici, križišču Wolfove in Kongresnega trga ter na Prešernovem trgu je precej visoka, saj je treba za vsako odšteti 13.200 evrov (brez DDV) oziroma 16.104 evrov (z DDV) ter še 2.625 evrov za porabo elektrike. V strogem središču mesta bo postavljenih devet velikih hišic, kjer pa bodo gostinci morali ponuditi vsaj eno jed iz ožjega izbora kulinarične ponudbe Okusi Ljubljane.

»Ponudnike spodbujamo, da poleg običajne ponudbe pijač ustvarijo vsaj en avtorski napitek, navdihnjen z Okusi Ljubljane. Gre za izviren recept, ki vključuje vsaj eno izmed tradicionalnih sestavin, kot so pehtran, bezeg, janež, cikorija ali hren,« piše v razpisu. Gostinci pa bodo morali pri tem uporabljati izključno embalažo iz bioplastike, papirja in lesa.

Delavci Javne razsvetljave so z nameščanjem prazničnih luči po Ljubljani začeli že pred skoraj tremi tedni. FOTO: Leon Vidic/Delo

Okrasitev MOL stane 265 tisoč evrov

Na Bregu in Gallusovem nabrežju bodo postavili 28 hišic z darilnim programom, kjer pa je najemnina določena v višini 1.700 evrov (brez DDV) oziroma 2.074 evrov (z DDV). V razpisnih pogojih med drugim piše, da bodo morali na stojnicah ponujati »izdelke, ki ustrezajo prazničnemu vzdušju in predstavljajo priložnostna darila. Pri tem bodo prednostno upoštevani izdelki slovenskih ustvarjalcev, kakovostni prehranski izdelki v darilni embalaži, trajnostni in okolju prijazni izdelki ter ročno izdelani predmeti z zgodbo.«

Najemnine za 14 malih gostinskih hišic, postavljenih od Kongresnega trga do Stritarjeve ulice, so nekoliko nižje in so določene v razponu od 3.300 evrov do 6.600 evrov (brez DDV). Pa tudi mesečni pavšal za porabo elektrike je nižji, saj znaša 1.750 evrov. Novoletno božični sejem se bo odprl na dan slavnostnega prižiga prazničnih luči, torej v petek, 28. novembra, ob 17-ti uri, trajal bo do 4. januarja prihodnje leto. Ljubljanska občina sicer vsako leto za okrasitev nameni približno enak znesek, lani denimo je znašal 265 tisoč evrov.