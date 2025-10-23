  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Ljubljana in okolica

    Ljubljana s prazničnim sejmom zasluži okoli 400 tisočakov

    Na Cankarjevem nabrežju najem hišice stane 16.500 evrov. Čez dober mesec prižig luči in odprtje Miklavževega sejma.
    Najemnik, ki bo na Cankarjevem nabrežju ponujal hrano in pijačo, bo moral občini plačati skoraj 23 tisoč evrov. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Najemnik, ki bo na Cankarjevem nabrežju ponujal hrano in pijačo, bo moral občini plačati skoraj 23 tisoč evrov. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Manja Pušnik
    23. 10. 2025 | 05:00
    5:24
    A+A-

    Ljubljana se bo kmalu odela v sijočo praznično podobo. Delavci Javne razsvetljave (JRL) namreč že od začetka oktobra nameščajo okoli 50 kilometrov lučk, ki bodo zasijale 28. novembra, z razpisom že iščejo tudi najemnike hišic na Miklavževem in božično novoletnem sejmu. Skupaj bodo postavili 59 hišic,  bodoči najemniki pa bodo morali (poleg razmeroma visokih najemnin) plačati še davek na dodano vrednost ter od 1.750 do 2.625 evrov za priklop in porabo elektrike. Izračunali smo, da bo mestna blagajna na ta račun bogatejša za 405.270 evrov (z DDV).

    Najcenejše so lesene stojnice na Prešernovem trgu, ki jih bodo postavili v obdobju praznovanja prvega od treh decembrskih dobrih mož. Miklavžev sejem se bo odprl 3. decembra in bo trajal do 6. decembra. V neposredni bližini Frančiškanske cerkve bodo prodajali zgolj tradicionalne sladkarije (kot so denimo medenjaki, lectova srca in čokolada), ročno izdelane igrače in darilne izdelke ter lokalne pekovske izdelke.

    V razpisu so posebej poudarili, da morajo biti izdelki primerni za obdarovanje ob Miklavžu, pri izbiri najemnikov pa bodo prednost imeli lokalni ponudniki, ki bodo za najem odšteli 333 evrov (brez DDV).

    Z odprtjem Miklavževega sejma se v Ljubljani začne pričakovanje prihoda prvega od treh decembrskih dobrih mož. FOTO:  Leon Vidic/Delo
    Z odprtjem Miklavževega sejma se v Ljubljani začne pričakovanje prihoda prvega od treh decembrskih dobrih mož. FOTO:  Leon Vidic/Delo

    Ponudniki, ki bi sodelovali tako na Miklavževem kot tudi na prazničnem sejmu, se morajo na razpis Turizma Ljubljana prijaviti najkasneje do ponedeljka, 3. novembra. Prijave bodo tudi tokrat sprejemali na sedežu podjetja Euro Varia, in ne na magistratu oziroma zavodu Turizmu Ljubljana.

    Euro Varia je ljubljansko podjetje z le enim zaposlenim, ukvarjajo pa se z organiziranjem razstav, sejmov in srečanj. Kot je razvidno iz baze Gvin, so se prihodki družbe bistveno povečali leta 2022, ko so začeli tesneje sodelovati s Turizmom Ljubljana. Medtem ko so leta 2021 ustvarili dobrih 78 tisočakov prihodkov, so se leto kasneje povišali na 413.738 evrov, lani pa so ustvarili že 447.591 evrov prihodkov.

    Za najem skoraj 23 tisoč evrov

    Najemnik, ki bo ponujal hrano in pijačo na Cankarjevem nabrežju, bo moral za najem velike gostinske hišice plačati najvišjo ceno. Ta namreč brez 22-odstotnega DDV znaša 16.500 evrov, k temu pa je treba prišteti tudi pavšal za mesečno porabo elektrike v višini 2.625 evrov. Po naših izračunih to pomeni, da bo moral najemnik skupaj plačati 22.755 evrov.

    Tudi najemnina za velike gostinske hišice na Kongresnem trgu, Stritarjevi ulici, križišču Wolfove in Kongresnega trga ter na Prešernovem trgu je precej visoka, saj je treba za vsako odšteti 13.200 evrov (brez DDV) oziroma 16.104 evrov (z DDV) ter še 2.625 evrov za porabo elektrike. V strogem središču mesta bo postavljenih devet velikih hišic, kjer pa bodo gostinci morali ponuditi vsaj eno jed iz ožjega izbora kulinarične ponudbe Okusi Ljubljane.

    »Ponudnike spodbujamo, da poleg običajne ponudbe pijač ustvarijo vsaj en avtorski napitek, navdihnjen z Okusi Ljubljane. Gre za izviren recept, ki vključuje vsaj eno izmed tradicionalnih sestavin, kot so pehtran, bezeg, janež, cikorija ali hren,« piše v razpisu. Gostinci pa bodo morali pri tem uporabljati izključno embalažo iz bioplastike, papirja in lesa.

    Delavci Javne razsvetljave so z nameščanjem prazničnih luči po Ljubljani začeli že pred skoraj tremi tedni. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Delavci Javne razsvetljave so z nameščanjem prazničnih luči po Ljubljani začeli že pred skoraj tremi tedni. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Okrasitev MOL stane 265 tisoč evrov

    Na Bregu in Gallusovem nabrežju bodo postavili 28 hišic z darilnim programom, kjer pa je najemnina določena v višini 1.700 evrov (brez DDV) oziroma 2.074 evrov (z DDV). V razpisnih pogojih med drugim piše, da bodo morali na stojnicah ponujati »izdelke, ki ustrezajo prazničnemu vzdušju in predstavljajo priložnostna darila. Pri tem bodo prednostno upoštevani izdelki slovenskih ustvarjalcev, kakovostni prehranski izdelki v darilni embalaži, trajnostni in okolju prijazni izdelki ter ročno izdelani predmeti z zgodbo.«

    Najemnine za 14 malih gostinskih hišic, postavljenih od Kongresnega trga do Stritarjeve ulice, so nekoliko nižje in so določene v razponu od 3.300 evrov do 6.600 evrov (brez DDV). Pa tudi mesečni pavšal za porabo elektrike je nižji, saj znaša 1.750 evrov. Novoletno božični sejem se bo odprl na dan slavnostnega prižiga prazničnih luči, torej v petek, 28. novembra, ob 17-ti uri, trajal bo do 4. januarja prihodnje leto. Ljubljanska občina sicer vsako leto za okrasitev nameni približno enak znesek, lani denimo je znašal 265 tisoč evrov.

    Tako kot vsako leto bo v prestolnici zasijalo okoli 50 kilometrov prazničnih luči. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Tako kot vsako leto bo v prestolnici zasijalo okoli 50 kilometrov prazničnih luči. FOTO: Leon Vidic/Delo

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji predsedniki

    Pahor: Država od mene nima pravice pričakovati nič, ker mi tudi nič ne daje

    Kot poudarjajo politologi, država ne naredi dovolj za nekdanje predsednike. Bi morala torej država narediti več?
    Beti Burger 21. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Umor in samomor

    Pivka: Trikrat ustrelil vzgojiteljico in si nato sodil sam

    Prebivalce Pivke so včeraj zjutraj, tik preden so k pouku začeli hoditi otroci, pretreslo streljanje.
    Tomica Šuljić 21. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Kolumna

    Sedem minut resničnosti: rop v Louvru razkril, da je Hollywood lagal

    Najbolj dragocenega kosa, diamanta Regent, ocenjenega na 60 milijonov evrov, se roparji niso niti dotaknili.
    Simon Popek 22. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Giorgie pa ni bilo

    Da so iz Rima poslali glasnika italijanske Istre in italijanske Dalmacije, je svojevrstna zaušnica naši udarni diplomaciji.
    Tone Hočevar 21. 10. 2025 | 14:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Varčevanje

    Velika napaka, ki jo počnejo mnogi

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nova rešitev DKV Mobility podjetjem prinaša prihranek časa in stroškov

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:59
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Glavna valuta danes ni toliko denar kakor prihranjen čas

    Podjetje NGEN iz Žirovnice ponuja rešitve za novo dobo samopreskrbe in kot pionirji z lastno programsko opremo drvijo v novo smer.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje za MSP

    Pospešek podjetjem za trajnostno poročanje

    Brezplačna usposabljanja za trajnostno poročanje mikro, malih in srednje velikih podjetij v okviru ESG pospeška. Na voljo tudi nova finančna sredstva.
    Marjana Kristan Fazarinc 23. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poslovna konferenca

    Delamo, kar lahko, postavljamo sončne elektrarne

    Umeščanje vseh drugih elektrarn in daljnovodov v prostor je velika težava, a ne samo pri nas.
    Borut Tavčar, Marjana Kristan Fazarinc 22. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Konferenca Energetika 2025

    Konec septembra smo bili pri elektriki 70-odstotno uvozno odvisni

    Direktor Elesa Aleksander Mervar je na konferenci spregovoril o slovenski energetski prihodnosti.
    Nejc Gole 22. 10. 2025 | 12:10
    Preberite več

    Več iz teme

    Ljubljanaveseli decemberrazpispraznična okrasitevnajemnineTurizem Ljubljana

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Fajonova na obisku

    Na Dunaju poročilo o raciji na Peršmanovi domačiji: kaj so ugotovili?

    Po poročanju avstrijskega časnika Der Standard naj bi komisija, ki jo vodi Mathias Vogl, ugotovila, da je bila operacija neutemeljena in je ne bi smeli izvesti.
    23. 10. 2025 | 07:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Zbiralec jeklenih konjičkov

    Erling Haaland se je obdaril, za Lamborginija je odštel dnevni plači

    Norveški nogometni zvezdnik si je za odličen porvi del sezone privoščil »okrepitev« v 12 milijonov evrov vredni zbirki razkošnih in športnih avtomobilov.
    23. 10. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Portokalopita – kolač iz vlečenega testa, ki navduši s sočnostjo

    Sočna grška portokalopita – kolač iz vlečenega testa, grškega jogurta in pomarančnega sirupa. Enostaven recept, ki zadiši po soncu!
    Odprta kuhinja 23. 10. 2025 | 06:56
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZRS Koper

    Gibanje ohranja ljudi samostojne tudi v starosti

    Kako se spoprijeti s težavami sedeče družbe, so ugotavljali tudi na nedavnem mednarodnem kongresu Človek v gibanju.
    23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Poljubiti svoje duhove v slovo

    Domača metalska zasedbo Hei'An bo na dveh koncertih predstavila drugi album Kiss Our Ghosts Goodbye.
    Zdenko Matoz 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Portokalopita – kolač iz vlečenega testa, ki navduši s sočnostjo

    Sočna grška portokalopita – kolač iz vlečenega testa, grškega jogurta in pomarančnega sirupa. Enostaven recept, ki zadiši po soncu!
    Odprta kuhinja 23. 10. 2025 | 06:56
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    ZRS Koper

    Gibanje ohranja ljudi samostojne tudi v starosti

    Kako se spoprijeti s težavami sedeče družbe, so ugotavljali tudi na nedavnem mednarodnem kongresu Človek v gibanju.
    23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Poljubiti svoje duhove v slovo

    Domača metalska zasedbo Hei'An bo na dveh koncertih predstavila drugi album Kiss Our Ghosts Goodbye.
    Zdenko Matoz 23. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Bo omrežnina zadostovala za zeleni prehod?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    LASERSKA TERAPIJA

    Odstranite dlake za vedno - specialisti za lasersko odstranjevanje dlak

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    Promo Delo 15. 10. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijski kredit – ker podpiramo rast podjetnikov

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Gregor Kosi: V preteklosti sem žrtvoval ljudi na račun uspeha

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    Gregor Knafelc 2. 10. 2025 | 00:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako obvladati bolečine v hrbtu s pomočjo fizioterapije

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Počitnice.si z rekordno ponudbo poletov Ryanair iz Zagreba

    Med prvomajskimi počitnicami bo iz Zagreba vzletelo kar 75 letal Ryanair, največ na priljubljene sredozemske destinacije.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prehrana

    Je oznaka “brez sladkorja” res brez sladkorja?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. V podjetju LUNOS opozarjajo na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 12:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Do nižjih računov za elektriko z jesensko akcijo pri Petrolu

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 08:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

    Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
    Promo Delo 14. 10. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Zdrava hrana

    Vabljeni na kuharsko delavnico: Meal prep – zdravi obroki iz ene posode

    Bi radi jedli uravnoteženo, prihranili čas med tednom in se izognili vsakodnevnemu vprašanju: kaj naj danes skuham?
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    INVESTIRANJE

    Kdaj je pravi trenutek za investiranje? (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha.
    Promo Delo 22. 10. 2025 | 10:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo 17. 10. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kdaj je hibridni sistem ogrevanja prava izbira?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VHODNA VRATA

    Ključ do učinkovitega ogrevanja in velikih prihrankov

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    Promo Delo 21. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    UDOBEN SLOG

    Lepota, ki jo nosimo s sabo, za popolno ravnovesje

    Ko sem pred kratkim v roke vzela Galaxy Z Flip7 in Galaxy Watch8, sem vedela, da kupujem orodje, ki mi bo pomagalo živeti bolj uravnoteženo.
    Promo Delo 16. 10. 2025 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Delo 20. 10. 2025 | 13:56
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo