Ljubljana se bo poklonila osamosvojiteljem

»V Sloveniji bomo prihodnje leto obeležili 30-letnico osamosvojitve in vojne za Slovenijo. Ob tej priložnosti želimo na Trgu mladinskih delovnih brigad postaviti spomenik Braniteljem mesta Ljubljane 1991.« Tako so na občini zapisali v povabilu k sodelovanju na javnem natečaju za izbor najboljše likovne rešitve. V prestolnici pa bosta v prihodnjih dneh potekali kar dve slovesni odkritji spomenikov, in sicer Janezu Stanovniku in Prekmurcem.Na Trgu mladinskih delovnih brigad (TMDB), kjer bo v prihodnje tudi stal spomenik osamosvojiteljem, bo občina uredila enotne površine za pešce in kolesarje od Aškerčeve do Tržaške ceste ter ...