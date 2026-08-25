Ljubljana ve, kaj prvi šolski dan podariti učencem

Tako kot v drugih občinah po Sloveniji se tudi Ljubljana sooča z nizko rodnostjo, kar se seveda odraža v podatkih o vpisu v osnovne šole in vrtce. Po besedah Marije Fabčič, vodje občinskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, bo namreč v letošnjem šolskem letu kar 614 otrok manj vpisanih v vrtce in 678 otrok manj v osnovnih šolah. »Za odziv na te demografske spremembe so tako nujne tudi prilagoditve v številu oddelkov,« pravi Fabčičeva. Pred začetkom novega šolskega leta so na magistratu napovedali še, katere investicije v izobraževalne ustanove so že zaključene in katere se bodo šele začele. V šolskem letu 2026/2027 se bo v 46 ljubljanskih osnovnih šolah izobraževalo 23.819 učencev v 1.083 oddelkih. To je 20 oddelkov manj kot v preteklem šolskem letu, medtem ko bo v vrtcih 17 ...