Ljubljana ve, kaj prvi šolski dan podariti učencem

Prvošolčki bodo prejeli slikanico O fantu, ki je iskal muco Slavka Pregla, četrtošolci pa knjigo Kuhinjska miza Špele Frlic.
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Ljubljanski prvošolčki bodo poleg ustave in zastave, ki jim jih bo podarila država, od občine prejeli slikanico »O fantu, ki je iskal muco« avtorja Slavka Pregla. Gre pa za prikupno zgodbo o iskanju, izgubljanju in družinskih vezeh. FOTO: Eržen Jure/Delo
Tako kot v drugih občinah po Sloveniji se tudi Ljubljana sooča z nizko rodnostjo, kar se seveda odraža v podatkih o vpisu v osnovne šole in vrtce. Po besedah Marije Fabčič, vodje občinskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, bo namreč v letošnjem šolskem letu kar 614 otrok manj vpisanih v vrtce in 678 otrok manj v osnovnih šolah. »Za odziv na te demografske spremembe so tako nujne tudi prilagoditve v številu oddelkov,« pravi Fabčičeva. Pred začetkom novega šolskega leta so na magistratu napovedali še, katere investicije v izobraževalne ustanove so že zaključene in katere se bodo šele začele.
V šolskem letu 2026/2027 se bo v 46 ljubljanskih osnovnih šolah izobraževalo 23.819 učencev v 1.083 oddelkih. To je 20 oddelkov manj kot v preteklem šolskem letu, medtem ko bo v vrtcih 17 ...
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