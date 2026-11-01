Ljubljana zaradi drog pod pritiskom meščanov in tudi politike

Odvržene igle in uživanje drog na ljubljanskih ulicah vznemirjajo tako prebivalce kot tudi obiskovalce glavnega mesta, problematika odvisnosti v Ljubljani pa s tem postaja tudi predmet političnega obračunavanja. Medtem ko policija krepi nadzor, občina napoveduje ureditev varne sobe za odvisnike in zavrača pobude o umiku brezdomcev (in tudi odvisnikov) na obrobje mesta. Poglavitno vprašanje pa ostaja, kako v Ljubljani zagotoviti varne in urejene javne površine ter učinkovito pomoč ljudem z odvisnostjo. Premier Janez Janša je nedavno v parlamentu problematiko drog v Ljubljani izpostavil s kritiko, da slovenska prestolnica postaja »drogeraški raj« in dodal, da je raven drog v odpadnih vodah močno nad evropskim povprečjem. Navzočim poslancem je celo pokazal fotografije odvrženih igel ...