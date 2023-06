Ljubljančan, ki rad oblikuje vsebino

V nadaljevanju preberite:

Najvišjo kulturno nagrado Mestne občine Ljubljana je letos prejel grafični oblikovalec in profesor Ranko Novak. Bil je med prvimi, ki so se v našem kulturnem prostoru sistemsko lotili oblikovanja celostne podobe kot specifične oblikovalske naloge. Kot priseljen Ljubljančan ima v mestu najraje drevesa in parke.