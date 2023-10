Ljubljančani se bodo vsaj do novega leta greli ceneje

Ljubljanska Energetika se je, tudi zaradi pravočasnih zakupov zemeljskega plina na trgu, odločila, da bo v letošnji ogrevalni sezoni znižala cene daljinskega ogrevanja na plin za gospodinjstva. Nove cene veljajo od prvega oktobra. Gospodinjstva, ki se prek vročevodov ogrevajo na toploto, pa bodo plačevala enako ceno kot lani. »Znižujemo cene in to, kljub temu da letos ni volilno leto,« pa je zatrdil župan Zoran Janković. Pri tem ni zanemarljiv podatek, da nove cene za zdaj veljajo le do novega leta.

Ogrevanje na plin bo v Ljubljani nižje za 11 odstotkov, cene ogrevanja na toploto pa ostajajo na lanski ravni. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Kurilna sezona v prestolnici se je začela že včeraj, saj so se zunanje temperature precej znižale. Ker se je okoli 90 odstotkov vseh toplotnih postaj priključilo na omrežje ljubljanske Energetike že lahko govorimo o začetku kurilne sezone. »Kar se tiče zemeljskega plina in okoli 41.000 gospodinjskih odjemalcev smo se odločili, da bomo zaradi tržnih okoliščin in razmer na trgu s plinom do novega leta znižali ceno za 11 odstotkov.

Cena zemeljskega plina je sicer s strani države regulirana do konca tega leta. Mi smo pač prvi, ki smo se odločili, da bomo letos to storili in glede na razliko med tržno in regulirano ceno ceno še dodatno znižali za 11 odstotkov,« pravi Samo Lozej, direktor Energetike Ljubljana.

Prihranki na letni ravni

To pomeni, da bo regulirana cena plina, ki trenutno znaša 73 evrov za megavatno uro po novem znašala 64,97 evra za megavatno uro. »Po novem letu pa se bomo odločali, ali bomo to ceno obdržali ali pa se bomo glede na cene na trgu odločali kako drugače. Cena zemeljskega plina na trgu je namreč zelo volatilna, saj vsaka politična ali pa vojaška reakcija na svetu vpliva na velike skoke cen tega energenta. Vendar pa, glede na naše zakupe zemeljskega plina, ki smo jih že izvedli v preteklosti, si za prihodnje lahko to zdaj lahko privoščimo,« je pojasnil Lozej.

Letni strošek znižanja za povprečno stanovanje, veliko 70 kvadratnih metrov, bo tako znašal 885 evrov (z DDV) oziroma bo cena na letni ravni nižja za 27 evrov. Za povprečno hišo, veliko 200 kvadratnih metrov, pa bo se bo letni strošek znižal za 68 evrov in bo znašal okoli 2.124 evrov (z DDV).

61.000 stanovanj v prestolnici se ogreva prek vročevoda

Glede ogrevanja na toploto pa je Lozej pojasnil, da je ljubljanska Energetika že lani novembra gospodinjskim odjemalcem še dodatno znižala ceno toplote, ki zdaj znaša okoli 79 evrov za megavatno uro (brez DDV). In to ceno bodo na tej ravni obdržali do konca leta. »Po novem letu pa se bomo odločali, kako naprej. Cena ogrevanja prek vročevoda tako za zdaj ostaja nespremenjena,« je dodal Lozej. Po podatkih Energetike se na toploto v Ljubljani ogreva skoraj polovica vseh stanovanj oziroma okoli 61 tisoč stanovanj.

Glede nudenja pomoči prizadetim v avgustovskih poplavah pa je Lozej povedal, da je Energetika Ljubljana vsem odjemalcem električne energije in zemeljskega plina zaračunala le en evro za megavatno uro, in sicer do konca leta. Pomoč so ponudili tudi tistim, ki jim je voda uničila napeljave ali pa druge naprave, kot so peči in posameznemu gospodinjstvu zagotovili še dodatni popust v višini 300 evrov. Takšnih odjemalcev, ki so tudi z dokumenti in računi dokazali, da jih je prizadela vodna ujma, je po Lozejevih besedah, trenutno 50.