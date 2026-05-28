Ljubljanska parkirna politika: manjka jim le še okoli 300 podpisov

Pobudniki referenduma o odloku o urejanju prometa v Ljubljani imajo še danes čas, da zberejo najmanj 11.500 podpisov. Do srede popoldne so jih pridobili približno 10.500, danes ob 10. uri pa na spletni strani vidimo, da manjka le še 300 podpisov. Po sredini uspešni akciji zbiranja pa so optimistični, da jim bo danes uspelo zbrati še preostanek, je za STA povedal predstavnik Civilne iniciative za Ljubljano Borut Hočevar.

Ljubljanski mestni svetniki so spremembe odloka o urejanju prometa v Ljubljani sprejeli konec marca, z njimi pa širijo območja plačljivega parkiranja v mestnih soseskah. Odlok po novem med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra za vso noč.

Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, bo lahko na stanovanje izdana tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.

Ljubljanski župan Zoran Janković spremembe izpostavlja kot del ukrepov za ureditev parkirne problematike, ki se med drugim kaže v pomanjkanju parkirnih mest v ljubljanskih stanovanjskih soseskah.

Odlok bo po njegovih besedah omogočil tudi bolj pravično razdeljevanje parkirnih dovolilnic, saj bodo te najprej na voljo vsem stanovanjem, šele v naslednjem koraku pa bodo za določeno stanovanje ponudili tudi drugo oziroma tretjo dovolilnico.

Številni prebivalci Štepanjskega naselja novi ureditvi nasprotujejo in menijo, da bi morala biti parkirišča ob večstanovanjskih stavbah v njihovi lasti. Pridružili so se jim tudi v več drugih civilnodružbenih gibanjih. Na referendumu bi tako vprašali, če so za to, da se uveljavi 4. člen novele odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, ki uvaja ureditev parkiranja na območjih sosesk.

Vložili so tudi tožbo, na podlagi katere je ljubljansko okrajno sodišče z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. Janković je prejšnji teden dejal, da odločitev sodišča v tej zadevi pričakuje ta teden.