FOTO:Ljubljanski grad bodo spet prenavljali

Ljubljana – Na majskem razpisu za gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela na območju Ljubljanskega gradu so v javnem zavodu izbrali edinega ponudnika – družbo CVP. Za obnovitvena dela, ki so se začela v začetku meseca, bodo prejeli dobrih 329 tisoč evrov (z DDV). Ljubljanski grad, ki velja za kulturno in družabno središče prestolnice in ki ga vsako leto obiščejo številni domačini in turisti, med obnovo ne bo zaprt.»Gre za izvedbo gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del na območju med sedanjo Galerijo 'S' in spodnjim nivojem dvorane Palacij, ki je sestavni del trakta G. Povezavo obeh traktov bodo izvajalci del ...