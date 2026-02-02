  • Delo mediji d.o.o.
    Ljubljana in okolica

    Ljubljanski mestni svet politike poziva, naj ne poveličujejo nacizma

    Povod je bil Janšev zapis, ki po mnenju nekaterih svetnikov, spominja na Hitlerjevo izjavo.
    Janša meni, da so harmonikarji naredili Ljubljano spet slovensko. FOTO: Šipić Roman
    Galerija
    Janša meni, da so harmonikarji naredili Ljubljano spet slovensko. FOTO: Šipić Roman
    STA
    2. 2. 2026 | 21:55
    2. 2. 2026 | 21:58
    4:43
    A+A-

    Ljubljanski mestni svetniki so sprejeli sklep, s katerim so vse politike in predstavnike javnega življenja pozvali, naj se izogibajo poveličevanju nacizma ter ga vedno znova najostreje obsojajo. 

    Povod za sklep svetniških klubov Lista Zorana Jankovića, Gibanje Svoboda, Levica in SD je bil zapis predsednika SDS Janeza Janše na družbenem omrežju po decembrskem nastopu harmonikarjev na Prešernovem trgu, da so Ljubljano spet naredili slovensko. Za sklep je glasovalo 31 svetnikov, eden je bil proti. Večina opozicijskih svetnikov ni glasovala.

    image_alt
    Janković: Drugo leto naj jih pride tisoč

    Vodja svetniškega kluba Levica Urška Honzak je v obrazložitvi dejala, da izjava spominja na izjavo Adolfa Hitlerja, ki je v Mariboru dejal »naredite mi to deželo spet nemško«. Dodala je, da Janša ni spoštoval poziva organizatorja dogodka, naj politiki za kakšen dan pustijo politične kalkulacije. »Prireditev, ki naj bi bila namenjena promociji slovenske glasbe in naj bi poudarila državni praznik samostojnosti in enotnosti, je izkoristil za lastno politično agendo in vnovično delitev državljank in državljanov ter prebivalk in prebivalcev Ljubljane,« je dejala.

    Svetnica SD Ganimet Shala je povedala, da je komunikacija SDS marsikoga prizadela. »Opozarjam vas, da je javno spodbujanje sovraštva in nestrpnosti na podlagi narodnosti, etnične pripadnosti ali porekla v Sloveniji kaznivo dejanje in vi ste to storili zoper malodane vse občane Ljubljane,« je dejala. Svetnik Liste Zorana Jankovića Marjan Sedmak pa je povedal, da bi bil zelo srečen, če bi bil fašizem zgodovina, a ker se lahko spet pojavi, se je treba proti njemu boriti.

    Janez Janša med harmonikarji. FOTO: Zaslonski posnetek/FB
    Janez Janša med harmonikarji. FOTO: Zaslonski posnetek/FB

    Vodja svetniškega kluba SDS Maruša Babnik je povedala, da sklep ni izraz pietete do žrtev druge svetovne vojne niti resnega zgodovinskega premisleka, ampak da gre za »cinično politično manipulacijo, katere edini namen je diskreditacija političnega nasprotnika z grobo in zavestno zlorabo zgodovine«. Meni, da je primerjava izjav Janše in Hitlerja zgodovinsko zgrešena in moralno zavržna ter da izjava ni klic k izključevanju, temveč odziv na dolgoletno zanikanje nacionalne identitete v prestolnici.

    Dodala je, da bi morali avtorji sklepa ostrino najprej usmeriti vase, saj se v Ljubljani pod vodstvom župana Zorana Jankovića že leta spodbuja poveličevanje komunističnega režima. Če želijo obsoditi nacizem, pa naj ob tem obsodijo tudi komunizem.

    Svetnica SDS Darinka Kovačič je dejala, da lahko zapis razumejo v kontekstu, da se je v Ljubljani končno slišala samo slovenska glasba. V času decembrskih praznikov je bila namreč večina nastopajočih tujcev iz nekdanjih jugoslovanskih republik.

    Svetnik Arne Jakob Zakrajšek, ki se je januarja pridružil stranki Mi, socialisti in izstopil iz svetniškega kluba Levica, pa je spomnil, da je bilo v času praznikov veliko nastopov s harmoniko. »Če je to odraz slovenskosti, potem je decembra Ljubljana še posebej slovenska,« je dejal.

    image_alt
    Prepoved zadela tudi harmonikarja s Tromostovja

    Samostojni svetnik Aleš Primc pa bi sklep podprl, če bi vanj vključili tudi fašizem, zdaj pa gre le za politični boj in lažno podtikanje. Tudi samostojna svetnica Tina Bregant je predlagala jasno in nedvoumno obsodbo vseh totalitarizmov.

    Svetnik iz vrst Demokratov Anžeta Logarja Igor Horvat je dejal, da brez zadržkov obsojajo nacizem, fašizem in komunizem, a da je treba zaključiti z ideološkimi temami in razpravljati o konkretnih problemih ljudi, kot so dostopnost do zdravstvenih storitev, pomanjkanje parkirišč, nedostopna stanovanja in cene komunalnih storitev.

    Janković je ob koncu razprave dejal, da ni problem Janševa udeležba na dogodku, ampak njegov zapis, ki spominja na Hitlerjevo izjavo.

    Svetnik Piratske stranke Jasmin Feratović je predlagal, da na dnevni red uvrstijo tudi obravnavo predloga sklepa o obsodbi koruptivnih in neetičnih ravnanj v občini, svetniški klub SDS pa predlog sklepa o zadržanju izvajanja odredbe o določitvi javnih parkirnih površin. Oba predloga je statutarno pravna komisija zavrnila, zato o uvrstitvi na dnevni red niso odločali.

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Kolumna

    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Politico

    Spijo na zlatu, umirajo za rakom: Kitajci so prevzeli rudarske vasi v Srbiji

    Desetletja sta bili vasi steber jugoslovanske težke industrije, danes pa se prebivalci počutijo kot kolateralna škoda agresivne ekspanzije.
    1. 2. 2026 | 07:38
    Preberite več
    Kultura  |  Film & TV
    Dokumentarec Melania

    Uničujoča Guardianova kritika: dve uri z Melanio sta čisti, neskončni pekel

    Ameriško prvo damo je Xan Brooks označil za robota, ki se v filmu premika brez lastne volje.
    31. 1. 2026 | 11:14
    Preberite več
    Šport  |  Rokomet
    Šport razdelil Hrvaško

    Zagreb slavil rokometaše, Thompson spet razvnel politične strasti (FOTO, VIDEO)

    Bronasti hrvaški rokometaši so z navijači slavili uspeh, na prireditvi nastopil tudi razvpiti Marko Perković. Mesto vs. vlada. Bo sledil ustavni spor?
    Peter Zalokar 2. 2. 2026 | 09:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    MOL

    Ljubljanski mestni svet politike poziva, naj ne poveličujejo nacizma

    Povod je bil Janšev zapis, ki po mnenju nekaterih svetnikov, spominja na Hitlerjevo izjavo.
    2. 2. 2026 | 21:55
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Epsteinovi dosjeji

    Trump grozi s tožbami po koncu razkrivanja zločinov

    Predsednik se čuti opranega vseh sumov, demokratskemu Billu Clintonu morda grozi zapor zaradi zavračanja kongresnega pričanja.
    Barbara Kramžar 2. 2. 2026 | 20:49
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Podvig v Melbournu

    Po zmagoslavju že izziv ob Velenjskem jezeru

    Žiga Šeško na prestižnem mladinskem turnirju potrdil napovedi strokovnjakov. Ob koncu tedna že za Slovenijo v Davisovem pokalu s Turčijo.
    Siniša Uroševič 2. 2. 2026 | 19:19
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Tenis
    Podvig v Melbournu

    Po zmagoslavju že izziv ob Velenjskem jezeru

    Žiga Šeško na prestižnem mladinskem turnirju potrdil napovedi strokovnjakov. Ob koncu tedna že za Slovenijo v Davisovem pokalu s Turčijo.
    Siniša Uroševič 2. 2. 2026 | 19:19
    Preberite več
