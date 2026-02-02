Ljubljanski mestni svet politike poziva, naj ne poveličujejo nacizma

Ljubljanski mestni svetniki so sprejeli sklep, s katerim so vse politike in predstavnike javnega življenja pozvali, naj se izogibajo poveličevanju nacizma ter ga vedno znova najostreje obsojajo.

Povod za sklep svetniških klubov Lista Zorana Jankovića, Gibanje Svoboda, Levica in SD je bil zapis predsednika SDS Janeza Janše na družbenem omrežju po decembrskem nastopu harmonikarjev na Prešernovem trgu, da so Ljubljano spet naredili slovensko. Za sklep je glasovalo 31 svetnikov, eden je bil proti. Večina opozicijskih svetnikov ni glasovala.

Vodja svetniškega kluba Levica Urška Honzak je v obrazložitvi dejala, da izjava spominja na izjavo Adolfa Hitlerja, ki je v Mariboru dejal »naredite mi to deželo spet nemško«. Dodala je, da Janša ni spoštoval poziva organizatorja dogodka, naj politiki za kakšen dan pustijo politične kalkulacije. »Prireditev, ki naj bi bila namenjena promociji slovenske glasbe in naj bi poudarila državni praznik samostojnosti in enotnosti, je izkoristil za lastno politično agendo in vnovično delitev državljank in državljanov ter prebivalk in prebivalcev Ljubljane,« je dejala.

Svetnica SD Ganimet Shala je povedala, da je komunikacija SDS marsikoga prizadela. »Opozarjam vas, da je javno spodbujanje sovraštva in nestrpnosti na podlagi narodnosti, etnične pripadnosti ali porekla v Sloveniji kaznivo dejanje in vi ste to storili zoper malodane vse občane Ljubljane,« je dejala. Svetnik Liste Zorana Jankovića Marjan Sedmak pa je povedal, da bi bil zelo srečen, če bi bil fašizem zgodovina, a ker se lahko spet pojavi, se je treba proti njemu boriti.

Janez Janša med harmonikarji. FOTO: Zaslonski posnetek/FB

Vodja svetniškega kluba SDS Maruša Babnik je povedala, da sklep ni izraz pietete do žrtev druge svetovne vojne niti resnega zgodovinskega premisleka, ampak da gre za »cinično politično manipulacijo, katere edini namen je diskreditacija političnega nasprotnika z grobo in zavestno zlorabo zgodovine«. Meni, da je primerjava izjav Janše in Hitlerja zgodovinsko zgrešena in moralno zavržna ter da izjava ni klic k izključevanju, temveč odziv na dolgoletno zanikanje nacionalne identitete v prestolnici.

Dodala je, da bi morali avtorji sklepa ostrino najprej usmeriti vase, saj se v Ljubljani pod vodstvom župana Zorana Jankovića že leta spodbuja poveličevanje komunističnega režima. Če želijo obsoditi nacizem, pa naj ob tem obsodijo tudi komunizem.

Svetnica SDS Darinka Kovačič je dejala, da lahko zapis razumejo v kontekstu, da se je v Ljubljani končno slišala samo slovenska glasba. V času decembrskih praznikov je bila namreč večina nastopajočih tujcev iz nekdanjih jugoslovanskih republik.

Svetnik Arne Jakob Zakrajšek, ki se je januarja pridružil stranki Mi, socialisti in izstopil iz svetniškega kluba Levica, pa je spomnil, da je bilo v času praznikov veliko nastopov s harmoniko. »Če je to odraz slovenskosti, potem je decembra Ljubljana še posebej slovenska,« je dejal.

Samostojni svetnik Aleš Primc pa bi sklep podprl, če bi vanj vključili tudi fašizem, zdaj pa gre le za politični boj in lažno podtikanje. Tudi samostojna svetnica Tina Bregant je predlagala jasno in nedvoumno obsodbo vseh totalitarizmov.

Svetnik iz vrst Demokratov Anžeta Logarja Igor Horvat je dejal, da brez zadržkov obsojajo nacizem, fašizem in komunizem, a da je treba zaključiti z ideološkimi temami in razpravljati o konkretnih problemih ljudi, kot so dostopnost do zdravstvenih storitev, pomanjkanje parkirišč, nedostopna stanovanja in cene komunalnih storitev.

Janković je ob koncu razprave dejal, da ni problem Janševa udeležba na dogodku, ampak njegov zapis, ki spominja na Hitlerjevo izjavo.

Svetnik Piratske stranke Jasmin Feratović je predlagal, da na dnevni red uvrstijo tudi obravnavo predloga sklepa o obsodbi koruptivnih in neetičnih ravnanj v občini, svetniški klub SDS pa predlog sklepa o zadržanju izvajanja odredbe o določitvi javnih parkirnih površin. Oba predloga je statutarno pravna komisija zavrnila, zato o uvrstitvi na dnevni red niso odločali.