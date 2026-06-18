Ljubljanski referendum: šest organizatorjev v boj za glasove

V kampanji pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku v Ljubljani bo sodelovalo šest organizatorjev, ki so do roka odprli posebne transakcijske račune. To so stranke Glas za otroke in družine, Levica, Vesna, Piratska stranka Slovenije in Mi, socialisti ter Klemen Fajs kot fizična oseba, so za STA pojasnili na Mestni občini Ljubljana.

Kampanja pred referendumom, ki bo 12. julija, se je začela v petek, trajala bo do 10. julija opolnoči. Rok za odprtje posebnega transakcijskega računa pa se je iztekel včeraj.

To bo tretji občinski referendum po letu 2000 in prvi, ki ga je sprožila obsežna akcija zbiranja podpisov občanov. Civilna družba, nezadovoljna z občinsko parkirno politiko, je namreč zbrala več kot 14.000 podpisov podpore za razpis referenduma. Pobudniki nasprotujejo odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce.

Čeprav je občina marca sprejeti odlok nato umaknila, v Civilni iniciativi za Ljubljano vztrajajo pri referendumu. Umik odloka je po njihovem prepričanju pravno sporen, saj da je ta možen zgolj v primeru neustavnosti, nezakonitosti ali neskladnosti.

Na občini so tudi na podlagi pravnega mnenja medtem prepričani, da je bil umik zakonit. Župan Zoran Janković je pred dnevi poudaril, da bi morali pobudniki referenduma po umiku odloka referendumsko zahtevo umakniti, saj da so dosegli svoj cilj.

Napovedal je, da občina v kampanji pred referendumom ne bo sodelovala, saj njegov izid ne more spremeniti ničesar. Odločali bodo namreč o nečem, kar ne obstaja, je dodal Janković.