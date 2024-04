Ljubljanski super radarji so super učinkoviti

V nadaljevanju preberite:

Mestni redarji so lani izrekli skoraj 105 tisoč ukrepov oziroma za dobrih devet odstotkov manj kot leto prej. So pa bili uspešni pri kaznovanju prehitrih voznikov in na področju mirujočega prometa oziroma nepravilno parkiranih vozil. S pomočjo samodejnih merilnih naprav (tako imenovani super radarji) pa so lani »ujeli« kar 60.895 prehitrih voznikov, v občinski proračun se je tako nateklo za dobra dva milijona evrov kazni.