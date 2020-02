Lokacije za nove kolesarnice še niso določene

Po kar dolgem zatišju, ko se je sistem izposoje koles Bicikelj širil samo po zaslugi trgovskih podjetij, bo letos v partnerstvu Mestne občine Ljubljana in družbe Europlakat postavljenih novih devet postaj, število koles pa se bo povečalo za 90. Kje bodo nove kolesarnice, še ni določeno, odločitev je namreč v rokah občine.Lani novembra sta MOL in Europlakat končno podpisala nov aneks, po katerem bodo uredili 18 novih postajališč, in sicer polovico letos, polovico pa prihodnje leto. Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so pojasnili, da lokacije novih kolesarnic še usklajujejo in dodajajo, da bodo upoštevali ...