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    Ljubljana in okolica

    Bo moral Zoran Janković v drugi županski krog?

    Za župana Mestne občine Ljubljana je kandidiralo petnajst kandidatov, med njimi dve ženski.
    Zoran in Mija Janković na volišču FOTO: Voranc Vogel
    Galerija
    Zoran in Mija Janković na volišču FOTO: Voranc Vogel
    R. I., N. G., A. H.
    15. 11. 2026 | 19:09
    15. 11. 2026 | 19:48
    3:27
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    Za župana Mestne občine Ljubljana je na letošnjih lokalnih volitvah kandidiralo 15 kandidatov. Med njimi sta bili dve ženski. Dva kandidata sta predlagali skupini volivcev, vse preostale pa stranke.

    Glavna favorita za drugi krog županskih volitev v prestolnici sta bila aktualni župan Zoran Janković in koordinator Levice Luka Mesec. Janković je vseh preteklih pet mandatov dobil že v prvem krogu. Župan Ljubljane je prvič postal leta 2006, nato pa je bil ponovno izvoljen v letih 2010, 2014, 2018 in 2022. 

    V štabu Liste Zorana Jankovića sicer verjamejo, da bi lahko dolgoletni župan tudi tokrat slavil v prvem krogu. »Prepričan sem, da so Ljubljančani izbrali, da se pot razvoja mesta nadaljuje,« je dejal kandidat za mestnega svetnika Lenart Žavbi. Izrazil je zadovoljstvo, da je »praznik demokracije« minil tako, kot mora – brez napak. Tudi vodja Jankovićevega kabineta Tanja Dodig Sodnik je dejala, da si želijo zmage v prvem krogu, a so pripravljeni tudi na drugega. Jankovića v volilnem štabu pričakujejo nekoliko kasneje. 

    V štabu kandidata Levice Luke Mesca so se okrog pol sedme ure zvečer začeli zbirati podporniki in člani stranke, med drugimi Simon Maljevac, Biserka Marolt Meden in Miha Guštin. V štab je nekaj pred 20. uro zvečer prišla tudi kooordinatorica Levice Asta Vrečko.

    Predstavnik za odnose z javnostjo v Levici Nikola Janovič Kolenc je dejal, da se jim zdi volilna udeležba v Ljubljani pozitivno visoka, a drugega kroga si ni upal napovedati. Če bo drugi krog, je še pred uradnimi izidi dejal, da upa na podporo Piratov in Antona Ropa

    »Za nami je naporna kampanja, občutki so dobri, razpoloženje odlično. Verjamem, da bo tak tudi rezultat,« je po 19. uri, ko so se zaprla volišča, dejal Luka Mesec in dodal, da bo z odpiranjem šampanjca počakal do objave rezultatov. Za Delo je povedal, da bo v prihodnjem tednu predstavil ekipo in pokazal, da ima ob sebi izkušene ljudi. V mestnem svetu si Mesec želi najmanj deset mest.  

    Luka Mesec na volišču FOTO: Voranc Vogel
    Luka Mesec na volišču FOTO: Voranc Vogel

    Med kandidati za župana prestolnice so bili še nekdanji finančni minister Klemen Boštjančič, arhitekt Aleš Vrhovec, Marko Koprivec kot kandidat Socialnih demokratov, v NSi in Fokusu pa so stavili na Mojco Sojar

    Do 16. ure je bila v Ljubljani 35,18-odstotna volilna udeležba, leta 2022 ob isti uri pa le 25,7-odstotna. Stranka Levica je imela v mestnih občinah šest kandidatov za župana. Štirje so kandidirali samo z njeno podporo, dva sta bila skupna kandidata z drugimi strankami. Poleg Ljubljane so imeli kandidata še v Kopru, Celju, Mariboru, Novi Gorici in na Ptuju. 

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