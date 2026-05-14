Avtobusi brez dizelskega goriva: prelomno leto za LPP

Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana so danes potrdili lanskoletna poročila o poslovanju odvisnih družb in lanskih investicij. Javni holding Ljubljana, Energetika Ljubljana in Voka Snaga so poslovali z dobičkom, kar 1,7 milijona evrov visoko izgubo LPP pa je pokrila obvladujoča družba. T ko je LPP, ki ga od začetka leta vodi Rok Vihar, poslovno leto 2025 končal pozitivno.

Poglejmo, kako so torej lani poslovala podjetja, ki v prestolnici in primestnih občinah izvajajo komunalo dejavnost oziroma javno gospodarsko službo. Ljubljanski Holding je lani ustvaril 4,4 milijona evrov dobička, Energetika je imela dobiček v višini 1,7 milijona evrov, Voka Snaga pa 800 tisočakov dobička. Lanski konsolidirani čisti poslovni izid, v katerega so vključeni rezultati vseh družb v skupini Javni holding s kar 2.700 zaposlenimi, pa je znašal zgolj 300 tisoč evrov.

Za 42 milijonov evrov investicij

Družbeniki so potrdili tudi poročilo o uresničevanju investicijskih načrtov družbe Javni holding Ljubljana in odvisnih družb v letu 2025. Skupna vrednost investicij, financiranih iz sredstev družb, je znašala 42 milijonov evrov, od tega je bilo 10,7 milijona evrov namenjenih za dokončanje investicije v plinsko-parno enoto (PPE-TOL) v Energetiki Ljubljana. Zaključek poskusnega obratovanja je načrtovan novembra.

Gradnja plinsko-parne enote je že omogočila za 80 odstotkov zmanjšanje uporabe premoga in pomembno prispevala k razogljičenju proizvodnje toplote in električne energije.

Ob koncu leta je Energetika pridobila odločbo za pridobitev 30 milijonov evrov nepovratnih sredstev za projekt preureditve premogovnega prvega kotla v moščanski termoelektrarni-toplarni na kotel za kurjenje lesne biomase, dejavnosti pa potekajo tudi pri načrtovanju sežigalnice.

V Stanežičah pa je družba zaključila izgradnjo prve vodikove polnilnice v Sloveniji, vzpostavljena pa je bila tudi infrastruktura za polnjenje avtobusov na električni pogon. Družba zaključuje sončno elektrarno Koseze, ki bo zagotavljala zeleno električno energijo za proizvodnjo vodika.

Prehod na ogljično nevtralno mobilnost

Leto 2025 je bilo za družbo LPP prelomno z vidika začetka prehoda na ogljično nevtralno mobilnost, saj so bili v promet vključeni prvi nizkopodni avtobusi s pogonom na vodik, uveden pa je bil tudi prvi mestni avtobus s pogonom na 100-odstotni biometan, kar predstavlja pomemben korak k zmanjševanju emisij. Spomnimo, da Mestna občina Ljubljana in LPP do leta 2030 načrtujeta popolno zamenjavo dizelskih avtobusov z vozili na vodik in elektriko.

Storitev »prevoz na klic« se je lani postopno razširila na dodatna območja in posamezne linije. Število potovanj v mestnem in medkrajevnem linijskem prevozu potnikov pa se je lani povzpelo na 38,5 milijona. Posebno pozornost so LPP namenili tudi nadzoru validacij na avtobusih, saj je padec validacij potnikov, ki potujejo z LPP-jevimi avtobusi, v začetku leta vplival tudi na višino prihodkov iz subvencij. V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana je družba LPP začela načrtovati nove koridorje hitrega avtobusnega prometa in prenovo sheme linij.