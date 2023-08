Majhen čudež, kot bi rekel Žižek

V nadaljevanju preberite:

Plesalka tanga, kolesarka in predvsem pisateljica Brina Svit, ki več kot dvajset let piše v dveh jezikih, najprej v francoščini, nato v slovenščini, je dobila več nagrad in sodelovala pri različnih evropskih literarnih projektih. Nedavno je pri Mladinski knjigi objavila roman Uporni bicikli, ki je tokrat, za spremembo, najprej izšel v slovenščini in bo v francoščini v začetku prihodnjega leta. V njem je, med drugim, kot nakazuje že naslov, govor o množičnem družbenem gibanju v Sloveniji, znanim kot petkovi kolesarski protesti.