Mali etažni lastniki plačujejo stroške tudi za velike

V nadaljevanju preberite:

Bežigrajski dvor, velika poslovna stavba na križišču Dunajske ceste in Kržičeve ulice, je tudi četrt stoletja po vselitvi brez urejenih odnosov med lastniki. Ker projekta etažne lastnine in vpisa v zemljiško knjigo še ni, čakajo na odločitev sodišča. Medtem pa lastniki in najemniki stroške obratovanja plačujejo po površini svojih prostorov. Tako mali lastniki plačujejo tudi stroške za tiste skupne prostore, ki jih niti ne uporabljajo.