Mariborčani bodo za 70 tisoč evrov spremljali, kaj mediji pišejo o Jankoviću

Na magistratu so se odločili, da bo podjetje Press Clipping v prihodnjih dveh letih spremljalo, kaj oziroma kako mediji in tudi podkasti poročajo o županu Zoranu Jankoviću, ljubljanski občini in mestnih projektih ter o podjetjih, ki delujejo v okviru ljubljanskega holdinga. Iz javno objavljenega gradiva je razvidno, da bo mariborska družba, ki se ukvarja s spremljanjem in analizo medijev, na mesec prejela 6.126 evrov oziroma 73.512 evrov (z DDV) na leto.

Na razpis za spremljanje medijev za Mestno občino Ljubljana in Javni holding Ljubljana, objavljen v začetku septembra, sta se prijavila ljubljanski Kliping in mariborski Press Clipping. Ker sta oba ponudnika izpolnjevala pogoje, so jih na občini povabili na pogajanja, vendar so nižjo ceno ponudili le predstavniki mariborske družbe. Kot je razvidno iz javno objavljene odločitve na portalu javnih naročil, so posel dobili v Press Clippingu. Pogodba, ki bo sklenjena za leti 2026 in 2027, sicer še ni sklenjena, po naših izračunih pa je ocenjena na dobrih 147 tisoč evrov (z DDV). V rebalansu letošnjega mestnega proračuna je za spremljanje medijev predvidenih 105.300 evrov.

Spremljali bodo tudi podkaste

Po poročanju Dnevnika je mariborski Press Clipping za občino to dejavnost opravljal že zadnji dve leti. V razpisni dokumentaciji pa so zapisali, da bo moralo izbrano podjetje spremljati vse vrste medijev - tako elektronske kot tudi spletne in tiskane medije, pripravili pa so tudi nabor ključnih besed, ki jih bodo morali pri tem še posebej upoštevati. Med njimi so glavni mestni projekti, ki so že ali se še bodo uresničili.

To so: osrednja mestna tržnica, pa atletski, plezalni in teniški center, Baragovo semenišče, Plečnikov stadion, Minipleks, sežigalnica, plinsko parna enota, krožna plovna pot po Ljubljanici, centralna čistilna naprava ter tudi cene toplote, ogrevanja in komunalnih storitev. Pogodba bo namreč sklenjena med izbranim izvajalcem ter Mestno občino Ljubljana in ljubljanskim holdingom.

»V okviru pogodbene cene bo moral izvajalec spremljati tudi štiri nove medije in prav toliko novih podkastov. Zbirka podkastov mora vsebovati izseke, v katerih se pojavljajo ključne besede: Zoran Janković, župan Ljubljane, Mestna občina Ljubljana. Ob zahtevi naročnika mora izvajalec poslati magnetogram ter video naročenega podkasta v celoti,« še piše v osnutku pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije.

Po podatkih aplikacije Erar občina in Press Clipping poslovno sodelujete že od začetka leta 2016, na ta račun pa je mariborska družba sklenila ustvarila 238.732 evrov prihodkov.