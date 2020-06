Med obnovami cest so kolesarski obvozi nevarni

V ponedeljek se je začela dolgo napovedovana in pričakovana obnova Tržaške ceste, ki pa v cestnem prometu še ne povzroča težav, občutijo pa jih pešci in kolesarji. Ti so na križišču z Langusovo sicer usmerjeni na obvoz po Jamovi ulici, če pa pripeljejo po ulici Lepi pot, so prepuščeni samim sebi. Tudi dostop za pešce do delujočega avtobusnega postajališča ni označen.Mestnega svetnika Janeza Stariho zelo moti nezmožnost občine (in izvajalcev), da bi ob prenovah cest zagotovila ustrezne varne, kratke, udobne in označene kolesarske obvoze. »Nezmožnost to urediti, se kot virus pojavlja znova in znova ob vsakem delu na ...