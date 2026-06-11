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    PREMIUM   D+   |   Ljubljana in okolica

    Namesto večmilijonske investicije nevarne ruševine

    Lastnik Medijskih toplic Marjan Krajnc je pred štirimi leti napovedal obsežno investicijo, ki se ni nikoli uresničila, zdaj se je zavil v molk.
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    Medijske toplice na Izlakah so v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bilo med poletno sezono tam več tisoč obiskovalcev na dan, doživljale največji razcvet. Slabo upravljanje, neuspela privatizacija in dolgotrajni stečajni postopki so pripeljali do tega, da je ta nekdanji turistični biser postal in ostal ruševina. Zakaj se, predvsem tudi zaradi nevarnosti širjenja bolezni, ne zganejo pristojni? In kako vse to komentira lastnik Marjan Krajnc, ki ima poleg družbe Hoteli in turizem Rogaška v lasti tudi mariborski študentski servis?

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