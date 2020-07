Medvedovi zdaj čuvajo oglje pred ognjem

Po dobrih treh tednih kuhanja so Medvedovi na Suhadolah začeli z razkopavanjem kope velikanke, iz katere bodo pridobili dobrih 20 ton oglja. Gre za največjo gmoto drv, zloženo v obliko stožca, na območju naše države, saj je v njej pooglenelo več kot 200 kubičnih metrov lesa. Zdaj že snujejo načrt, kako bodo prihodnje leto sestavili kopo vseh kop in vanjo zložili neverjetnih 300 kubičnih metrov drv.»Zdaj nas pravo delo šele čaka. Do prihodnje srede bomo kopo podnevi postopoma razdirali in oglje ohlajali in spravljali v vreče, ponoči pa jo čuvali, da vse skupaj ne zagori,« je povedal kopar Janez Medved, ko smo ga skupaj z ...