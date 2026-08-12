Mercator obljubljal nov začetek, a Maxi ostaja brez življenja

Potem ko so predstavniki Mercatorja po aferi z onesnaženo pitno vodo lani poleti napovedali, da bodo pozno jeseni istega leta, končno odprli vrata veleblagovnice Maximarket, se do zdaj ni zgodilo nič. Nemška modna veriga Peek & Cloppenburg, ki bi morala v nadzemnih etažah zamenjati Modiano, trgovskih polic namreč ni napolnila. Stavba tako tudi po skoraj 14 mesecih ostaja prazna, prav tako znamenita kavarna in slaščičarna. Tudi tam namreč še ni najemnika. Zastoj v reševanju Maxija je toliko bolj opazen, saj so v Mercatorju prav ob koncu ene največjih kriz v zgodovini veleblagovnice napovedovali njeno skorajšnjo vrnitev. Razsežnost onesnaženja s pitno vodo namreč ni bila majhna. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je v epidemiološki preiskavi do 25. aprila lani obravnaval okoli 580 ...