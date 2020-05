Mestne rezerve za blažitev posledic epidemije

Marčne mesečne do konca maja

Ob danes so lahko odprte terase gostinskih lokalov. FOTO: Voranc Vogel/Delo



Pohod v smeri urnega kazalca



Nadomestni svetnik in prestop



Kanal C0 in pitna voda



Turistično leto 2019 samo še iluzija

Koncesijska pogodba naj bi bila po meri Avant2go. FOTO: Roman Šipić/Delo

Ljubljanski svetniki so na zaradi epidemije prestavljeni marčni seji namesto v veliki dvorani mestne hiše na nadomestni lokaciji na ljubljanskem gradu ob pohvali vsem mestnim službam za delovanje v času izrednih razmer soglasno podprli tudi uporabo do dveh milijonov evrov sredstev proračunske rezerve za financiranje ukrepov preprečevanja širjenja covida-19 in blažitev posledic razglasitve epidemije. Mestni svetniki pa po koncu krize pričakujejo natančno poročilo o porabi sredstev.Med ukrepi je županv svojem poročilu o delu med drugim navedel tudi, da se je za dostavo hrane ogroženim prijavilo dvesto voznikov LPP, ki so prvi dan razvozili 50 toplih kosil, sedaj pa dnevno razvozijo, tudi ob sobotah in nedeljah, 515 obrokov; skupaj gre za več kot 22 tisoč obrokov.Sicer pa ljubljanski krizni štab deluje od razglasitve epidemije, prav na dan seje, v ponedeljek, 4. maja, pa so se omejitve tudi v slovenskem glavnem mestu začele sproščati. Javni mestni promet se bo, kot sedaj kaže, zagnal prihodnji ponedeljek, 11. maja, lastniki terminskih vozovnic pa se bodo s plačanimi marčnimi vozovnicami lahko vozili do konca maja.Najemniki mestnih gostinskih lokalov so bili do konca aprila oproščeni plačila najemnine, tisti, ki so na terasah in vrtovih že lahko zagnali svojo dejavnost, bodo poslej do popolne sprostitve plačevali polovično najemnino, tisti, ki pa lokalov še niso odprli, pa bodo še naprej oproščeni plačila najemnine.Župan se je pohvalil, da se noben gradbeni projekt v času od razglasitve epidemije ni ustavil, da noben delavec ni zbolel in da so uspešna pogajanja za nove projekte, kjer so cene tudi prepolovljene.Teka trojk v okviru tradicionalnega Pohoda po Poti letos ne bo, pričakovati pa je moč številne (neorganizirane) pohodnike na sami trasi okrog Ljubljane, zato jih je Zoran Janković pozval, naj upoštevajo varnostno razdaljo in da naj po obroču hodijo v smeri urnega kazalca torej iz Bežigrada proti Polju, mimo Fužin do vznožja Golovca in preko njega proti Barju, naprej mimo Livade in čez Trnovo proti Viču, mimo Koseškega bajerja in skozi Šiško spet do Bežigrada.Manj enotnosti je bilo pri glasovanju o mestnih nagradah , ki jih tradicionalno sicer podeljujejo 9. maja, letos pa bo slovesnost, če sploh bo, jeseni. Letošnja častna meščanka oziroma meščan sta dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič in dr. Jože Mencinger, nagrade glavnega mesta Ljubljana za leto 2020 bodo prejeli Zavod župnije Trnovo - Dom Janeza Krstnika, Mladinski dom Malči Beličeve, Zavod za oskrbo na domu Ljubljana, Center urbane kulture Kino Šiška in Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana, plakete glavnega mesta Ljubljana za leto 2020 pa Dejan Babiosek z ekipo filma Preboj, društvo Ljubljanski zdravniški orkester Camerata Medica, Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, Društvo Urbani čebelar, (kitarist) Pavel Kavec, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru in Društvo Parada ponosa. Za častno meščanko, častnega meščana in prejemnike plaket je glasovalo 33 svetnikov, za prejemnike nagrad pa vseh 44 prisotnih svetnikov.Sestava Mestnega sveta MOL se je po odstopu Anžeta Logarja, novega zunanjega ministra in na prejšnjih lokalnih volitvah županskega kandidata, spremenila, saj je na njegovo mesto prišel naslednji z liste SDS Matjaž Vede. V tekočem mandatu pa je prišlo tudi do prvega prestopa med svetniškimi skupinami: Gregor Ciglar, ki je po ustanovitvi Levice vodil ljubljanski lokalni odbor stranke in bil na njeni listi izvoljen v mestni svet, je prestopil v svetniško skupino Liste Zorana Jankovića, ki ima tako v 45-članskem mestnem svetu sedaj 24 članov.Na začetku 12. seje mestnega sveta je svetnik, NSi, neuspešno predlagal umik točke, v kateri so svetniki sprejeli sklep o ugotovitvi javne koristi ob trasi gradnje povezovalnega kanalizacijskega kanala C0, ki poteka tudi čez vodovarstveno območje v Klečah. Lastniki nekaterih sosednjih parcel so ovirali dostop do trase kanala, sedaj pa bo MOL lahko sklepal pogodbe o uporabi zasebnih parcel za določen čas, ustanovil služnost v javno korist ali uvedel postopek za začasno, menda povprečno štirinajstdnevno, omejitev lastninske pravice. Na občini pričakujejo, da bodo imeli s temi postopki za okoli 300.000 evrov stroškov za plačilo odškodnin.Razprava pri tej točki je tekla po znanem scenariju: samo še za šest metrov od 12,1 kilometra kanala ni bilo izdano gradbeno dovoljenje in to zato, ker so lastniki v tujini; zgrajenega je že več kot 8,5 kilometrov; v 111-milijonskem projektu (brez DDV) gre za 81 milijonov evropskih sredstev, ki so v nevarnosti. Za gradnjo je MOL doslej porabil 1,9 milijona evrov, EU je že prispevala 3,8 milijona evrov, slovenski državni proračun pa 674 tisočakov. Glavni prejemnik je izvajalec, Javna razsvetljava, ki je doslej prejel 5,8 milijona evrov, nadzpornik DRI je prejel 122 tisoč evrov, enajst tisočakov pa je šlo za piar.Strategija Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) je šla gladko skozi, tudi na poročilo Turizma Ljubljana o letu 2019 ni bilo pripomb. Se pa direktorica Petra Stušek zaveda, da bo lanske rezultate zelo težko ponoviti. Ustanovljen je bil tudi občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki bo strokovno posvetovalno telo mestnega sveta.Več pripomb je bilo na statut Športa Ljubljana, na spremembe projekta na področju bivšega Kolizeja, na nov odlok o zbiranju komunalnih odpadkov v občini in tudi na predlog koncesijskega akta za podelitev koncesije za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje in souporabe električnih vozil na območju občine. Številne mestne svetnike moti dejstvo, da je predvideno 20-letno javno-zasebno partnerstvo in da bo koncesionar en sam, tako da ne bo prave konkurence. Odgovor mestne pozicije je, da so sistemi delitve vozil (car shering) različni, da je naložba koncesionarja visoka in da tudi konkurenca ni vedno najboljša. In seveda, da je majhno Ljubljano težko primerjati z milijonskimi mesti kot so Dunaj, Pariz, a tudi Praga in Budimpešta.