Mestni arhiv mora najti prostore na trgu

Ljubljana - Potem ko jim je MOL odpovedala najemno pogodbo za prostore ob magistratu, morajo v Zgodovinskem arhivu Ljubljana nove prostore iskati na trgu. Pristojno ministrstvo za kulturo bo za to namenilo pol milijona evrov.V Zgodovinskem arhivu Ljubljana, ki je največji regionalni arhiv v državi in hrani 16 tisoč metrov gradiva, morajo prostore tik ob županovem uradu na Mestnem trgu zapustiti do junija prihodnje leto. To so jim pred dobrega pol leta sporočili z MOL in tako napovedali prekinitev približno dve desetletji stare najemne pogodbe, sicer sklenjene za nedoločen čas. Ker se od takrat ni zgodilo nič, so se po besedah ...