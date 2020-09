Mestni avtobusi po Dunajski najverjetneje sredi oktobra

Pri Ruskem carju je zapora. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Dunajska cesta med severno obvoznico in Ruskim carjem bo prenovljena do konca meseca. FOTO: Uroš Hočevar/Delo



Dela tudi v najožjem središču mesta



Zaščiten Miklošičev park

MOL: Kolesarska steza na Tavčarjevi v obe smeri ni smiselna.

Kolesarji nimajo večjih težav pri vožnji iz Črnuč proti Bežigradu.

Tavčarjeva bo prevozna predvidoma konec septembra.

Rok za zaključek obnove severnega dela Dunajske je na odseku od obvoznice do Ruskega carja podaljšan do 30. septembra, do krožišča z Obvozno cesto in prehoda čez kamniško proge pa do sredine oktobra. V središču mesta bo Tavčarjeva prevozna predvidoma konec meseca, dela bodo končana do konca oktobra. Še mesec dlje bo trajala obnova Miklošičevega parka . Na vzhodnem delu mesta se je začela prenova Kajuhove, trajala bo predvidoma do sredine novembra.Prenova prvega odseka Dunajske ceste se je podaljšala zaradi nepredvidenih del, ki jih ni bilo mogoče načrtovati vnaprej, so pojasnili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. Gre za rušenje prepusta, ureditev požiralniških zvez, zamenjavo starih betonskih cevi meteorne kanalizacije in menjavo vodovodnih garnitur. Na vprašanje, zakaj podaljšanje ni vidno na spletni strani PROMinfo, so na občini odgovorili, da bo sprememba vidna šele, ko bo potrjena vloga izvajalca za podaljšanje del. Šele ko bo predvidoma do 15. oktobra prenova zaključena na vsej trasi, bodo avtobusi mestnega prometa spet vozili po običajnih progah. Kolesarji že sedaj nimajo večjih težav pri vožnji iz Črnuč proti Bežigradu, še manj pa v obratni smeri, po ježi navzdol proti Savi.V središču mesta je krožišče med Komenskega, Tavčarjevo, Dalmatinovo in Kolodvorsko bolj ali manj končano, prometna ureditev v okolici pa se zaradi obnove Tavčarjeve, ki jo obnavljajo drugače, kot je bilo najprej predvideno, spreminja. Na občini pojasnjujejo, da »bi se po Tavčarjevi v smeri proti RTV peljali samo kolesarji, ki bi pripeljali s severa po Slovenski cesti, ki jih ni veliko, zato kolesarska steza v obe smeri ni smiselna«. Na oddelku za gospodarski razvoj in promet, ki ga vodi David Polutnik, so še zapisali, da je »na tem območju promet zdaj tekoč. Če bi naredili rumeni pas in prepovedali zavijanje desno na Slovensko cesto, bi ves promet preusmerili na Trdinovo ulico in bi tam nastali prometni zamaški.« Hkrati dodajajo, da z avtobusom niso imeli težav, zato rumeni pas ni potreben.Obnovo Tavčarjeve izvaja družba PZG, pogodbena vrednost prenove je okoli 660 tisoč evrov (z DDV). Tavčarjeva bo po grobem asfaltu prevozna predvidoma konec meseca, finega pa bodo položili predvidoma konec oktobra. V Miklošičevem parku poteka obnova pod pogoji in po usmeritvah zavoda za varstvo kulturne dediščine ter zavoda za varstvo narave, zaključena bo konec novembra. Izvajalec je prav tako PZG, pogodbena vrednost za park in prostor pred sodno palačo pa je le nekaj tisočakov nižja kot za Tavčarjevo.Med prenovo na odseku med Letališko cesto in Kavčičevo ulico bodo Kajuhovo spremenili v štiripasovno cesto z obojestranskim pločnikom, kolesarsko stezo in novo javno razsvetljavo. V križišču Kajuhove ulice in Letališke ceste bo po novem urejen pas za zavijanje desno iz Kajuhove na Letališko, v križišču s Kavčičevo pa med tokratno prenovo, sodeč po načrtih, še ni predvidena ureditev navezovalne ceste do Ikee. Izvajalec del je KPL, pogodbena vrednost je dobrih 1,5 milijona evrov brez DDV. Zaradi del bosta predvidoma do 15. novembra na Kajuhovi ulici zaprta pločnik in kolesarska steza, v obeh križiščih pa bo promet oviran.