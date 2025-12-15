Ljubljanski mestni svet prepovedal nastope trubačev

Na današnji seji mestnega sveta so svetniki na predlog župana Zorana Jankovića sprejeli sklep, s katerim so prepovedali nenapovedane glasbene nastope v mestu do konca leta, poroča Dnevnik.

Sklep sicer govori o glasbenih nastopih, vendar je po poročanju Dnevnika župan svetnikom pojasnil, da gre za prepoved trubačev. Nastopi trubačev bodo tako v Ljubljani prepovedani za 15 dni, torej od jutri do 1. januarja, razen v primeru, da bodo za nastop pridobili dovoljenje mestnega sveta.

Nastopi trubačev v Ljubljani so bili zlasti v času decembrskih praznikov sicer že več let trn v peti nekaterih nacionalističnih spletnih komentatorjev, ki so se zgražali, da trubači niso del slovenske tradicije. Nekdanja poslanka SDS Mojca Škrinjar je denimo lansko leto na družbenem omrežju zapisala: »Dejansko človek doživi kulturni šok, ko pride v središče Ljubljane. Umazane ulice, grafiti na fasadah, smrad po pivu in kebabu, za krono pa trubači!«

Anglofone božične pesmi, ki ves december neprestano donijo iz vseh strani in pa domoljubov očitno ne motijo, kljub temu, da so slovenski tradiciji vsaj tako tuje kot balkanski trubači.