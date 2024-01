Mestni svetniki športno dvorano podarili občini

V nadaljevanju preberite:

Mestna skupnost (MS) Litija je sprejela sklep o brezplačnem prenosu Športne dvorane Litija v last in posest občine Litija, saj ne želi več biti lastnica te nepremičnine, ki so jo v začetku 90. let minulega zgradili s samoprispevkom »delovnih ljudi in občanov« z območja takratnih krajevnih skupnosti Litija levi in Litija desni breg. Litijski občinski svet je darilo v samem središču mesta sprejel odprtih rok. Zdaj pripravljajo vse potrebno za vpis v zemljiško knjigo.