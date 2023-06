Prestolnica z vse več modernimi prometnicami

Ljubljanski župan Zoran Janković je danes med drugim govoril o prenovah in širitvi cest v mestu. Povedal je, da so odprli križišče med Jurčkov, Ižansko in Hladnikovo cesto, kjer zdaj promet poteka nemoteno. »Polaga se fini asfalt od tega križišča do Orlove ceste. Tam bomo uredili pločnike, kasneje se bo uredila povezava do Hradeckega ceste. Tudi tu je tovorni promet prepovedan, omejitev hitrosti pa bo enaka, kot je na Hradeckega, 40 kilometrov na uro. S tem bomo povezali kolesarske steze od Ižanske ceste do kolesarske steze na Hradeckega cesti. Preučujemo tudi možnost povezave na Roško cesto, pod nadvozom Dolenjske ceste,« pravi župan.

Na podlagi gradbenega dovoljenja so na občini začeli nadaljnje urejanje Ižanske ceste od križišča s Črnovaško cesto proti nadvozu nad obvoznico. Potem pa ostane še urejanje del Ižanke od južne obvoznice do križišča z Jurčkovo cesto. Prenova Ižanke bo letos končana, nato pa bo na vrsti nadgradnja Jurčkove ceste. Cesto skozi Črno vas proti Podpeči bodo odprli predvidoma do 15. julija.

Nova soseska z mestnimi stanovanji Jutri bodo ob Poti na Rakovo jelšo slovesno odprli sosesko Rakova jelša II s 156 stanovanji. Najemnikom, ki so bili uspešni na razpisu občinskega stanovanjskega sklada, bodo tudi predali ključe, kar pomeni, da se bodo v prihodnjih dneh že lahko vselili v nova stanovanja.

Prenova Linhartove ceste

»Ta teden bo predvidoma objavljen razpis za prenovo Linhartove ceste, od Dunajske ceste do krožišča pri Žalah. Predvidena je tudi zamenjava kanalizacije in vodovoda. Linhartova cesta bo štiripasovnica, zunanja pasova pa bosta v večjem delu namenjena avtobusom. Zgradili bomo tudi drevored, kolesarsko stezo in pločnik,« je poudaril Janković.

Potem se bodo odločali, ali bodo najprej širili Vilharjevo cesto na enak način kot Linhartovo cesto ali se bodo lotili urejanja Masarykove ceste in Trga OF. Vmes se namreč na veliko gradi, tako Emonika kot Vilharija pa tudi nova avtobusna postaja, ki bo po novem na Vilharjevi cesti. »Treba bo porušiti 12 hiš na levi strani proti Orto baru. Krajane bomo preselili predvidoma v prvi polovici prihodnjega leta v nova stanovanja na Šmartinski cesti. Tam se bo namreč razširil in uredil podvoz pod železnico, kjer je eden največjih prometnih zamaškov v mestu. To pa se bo nato nadaljevalo v prenovo Šmartinske ceste, ki bo dva meseca popolnoma zaprta,« je še dodal ljubljanski župan.