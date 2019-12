Miklavžev sprevod v Ljubljani

Sv. Miklavž ali sv. Nikolaj, ki je bil škof v Mali Aziji in je umrl v prvi polovici 4. stoletja, je vse od 11. stoletja postajal zelo priljubljen svetnik tako na območjih, kjer se je razširilo vzhodno krščanstvo, kot na območjih z zahodnim krščanstvom. Po legendah je bil velik čudodelnik in učinkovit zavetnik šolarjev in študentov, mornarjev in brodnikov, ponekod tudi splavarjev, mlinarjev, žagarjev in drvarjev. STA

Danes popoldne potekajo Miklavževi sprevodi in druge prireditve, povezane z godom sv. Miklavža, ki bo jutri. Miklavž se bo v Ljubljani z vzpenjačo spustil po okrašenem grajskem griču, nato pa skupaj z angeli, ki bodo otrokom delili pecivo, sadje in bombone, ter parklji odšel proti Magistratu in Prešernovemu trgu, kjer bo obdaroval otroke.V skladu s tradicijo angelčki obdarujejo pridne otroke, parklji in vragi pa strašijo poredne. Miklavž bo, preden bo s spremstvom izginil v notranjosti frančiškanske cerkve, nagovoril obiskovalce prireditve.