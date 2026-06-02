    Miklošičeva se spreminja v promenado: manj avtov, več življenja na ulici

    Po vzoru zaprtja središča mesta bodo začasno, kasneje pa tudi trajno zaprli tudi Miklošičevo cesto. Po novem bodo tam le pešci in kolesarji.
    Tako bo videti začasna ureditev Miklošičeve ceste z vidnimi poslikavami tal. Dela naj bi se začela že v prihodnjih dneh.  RAČUNALNIŠKI PRIKAZ: MOL
    Manja Pušnik
    2. 6. 2026 | 14:50
    2. 6. 2026 | 14:57
    3:39
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Na magistratu so danes predstavili načrt za preureditev Miklošičeve ceste med Trgom OF in Tavčarjevo ulico. Nova ureditev bo prinesla več prostora za pešce in kolesarje, dodane bodo zelene površine in klopi, vse to pa bo izboljšalo kakovost bivanja tako lokalnih prebivalcev kot tudi obiskovalcev Ljubljane. Več prostora bo tudi za gostinske lokale, ki bodo lahko razširili terase, kar naj bi prispevalo tudi k bolj živahnemu utripu te sicer bolj »zaspane in nezanimive« ulice v glavnem mestu. 

    Dela se bodo predvidoma začela že ta teden, trajala pa bodo 14 dni. Na Miklošičevi cesti, ki predstavlja najkrajšo pot med strogim središčem mesta in glavno železniško postajo (oziroma bodočim Potniškim centrom Ljubljana), bodo na občini spremenili prometni režim, na delu med Tavčarjevo in Dalmatinovo ulico pa vzpostavili novo območje za pešce. Predvidoma do sredine junija bo zaradi spremembe prometne signalizacije, nameščanja opreme in urejanja območja promet po Miklošičevi cesti nekoliko oviran, so pojasnili na MOL.

    Prenovljena Miklošičeva cesta brez motornega prometa naj bi končno zaživela čez približno dve leti. Takrat bosta predvidoma tudi zgrajena zasebni projekt Emonika in Potniški center Ljubljana.  RAČUNALNIŠKI PRIKAZ: MOL
    Več prostora za pešce in kolesarje

    Ena ključnih sprememb je povečanje prostora za pešce in kolesarje. Trenutno je namreč Miklošičeva cesta preobremenjena z motornim prometom, kar zmanjšuje varnost in udobje za pešce in kolesarje. Z zmanjšanjem motornega prometa in uvedbo kolesarske ulice pa se bo varnost bistveno izboljšala, prav tako bo omogočeno bolj tekoče in prijetno gibanje po tem delu Ljubljane, je pojasnila Vita Kontić Bezjak, vodja odseka za trajnostno mobilnost in javni prostor na MOL.

    Ozelenitev bodo uredili tudi na odsekih med Pražakovo in Čufarjevo ulico ter ob Tavčarjevi ulici, kjer je bodo dodatno zasadili drevesa in druge rastline, vse to pa bo izboljšalo mikroklimo in zmanjšalo učinke toplotnih otokov.

    Razširitev teras gostinskih lokalov pa je ključni element preureditve Miklošičeve ulice. Gostinski lokali bodo namreč imeli možnost razširitve teras, kar bo prispevalo k bolj živahnemu utripu ulice in povečalo privlačnost tega dela mesta kot destinacije za druženje in prosti čas.

    Največja sprememba bo na delu med Tavčarjevo in Dalmatinovo ulico, saj bo to območje namenjeno pešcem. RAČUNALNIŠKI PRIKAZ: MOL
    Največja sprememba bo na delu med Tavčarjevo in Dalmatinovo ulico, saj bo to območje namenjeno pešcem. RAČUNALNIŠKI PRIKAZ: MOL

    Med Tavčarjevo in Dalmatinovo največja sprememba 

    Največja sprememba bo na delu med Tavčarjevo in Dalmatinovo ulico, saj ga bodo zaprli za motorni promet in ga preuredili v območje za pešce. Pri začasni ureditvi bodo izvedli poslikavo tal, namestili različno urbano pohištvo in ga ozelenili. V okviru končne ureditve pa bodo ta del trajno spremenili v območje za pešce, brez motornega prometa in parkiranja (razen za vozila intervencijskih služb, gospodarske javne službe oziroma za vozila z dovoljenjem MOL). Zaradi te spremembe zavijanje levo z Miklošičeve ceste na Dalmatinovo ne bo več mogoče.

    Celoten projekt preureditve temelji na začasnih in trajnih ukrepih. Začasne intervencije vključujejo poslikave tal in začasne postavitve, ki bodo omogočile takojšnje izboljšave, medtem ko se pripravljajo že trajne rešitve z gradbenimi posegi.

    Preureditev Miklošičeve ulice sicer poteka v skladu s Celostno prometno strategijo MOL 2025 - 2032 in programom Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest.

