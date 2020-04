Minipleks mestnega kina dobiva podobo

Podhod na Ajdovščini je že dolga leta več ali manj zapuščen. FOTO: Roman ŠŠipić/Delo



Sodobno filmsko prizorišče

Novi paviljon bo pri tem vhodu v podhod. FOTO: Roman ŠŠipić/Delo

Avtorji zmagovalne arhitekturne rešitve za minipleks mestnega kina v podhodu Ajdovščina so arhitekti Peter Gabrijelčič, Tomaž Ebenšpanger, Boštjan Gabrijelčič, Aleš Gabrijelčič, absolventa arhitekture Anja Mencinger in Nik Solina ter študent arhitekture Lovre Mohorič. Mestna občina Ljubljana je projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve za minipleks mestnega kina s petimi kinodvoranami, ki bo urejen v podhodu Ajdovščina v središču Ljubljane pripravila v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije.Po mnenju ocenjevalne komisije je zmagovalna rešitev po vseh merilih najbolj celovita. "Predlogu so soglasno dodelili prvo nagrado zaradi dosledno izpeljane zasnove, ki upošteva posebnosti delovanja mestnega kina v posebnih pogojih lokacije, in jasne govorice paviljona, ki v prostor vnaša tipološko prepoznaven poudarek in s tem hierarhično uredi sicer raznoliko mestno pritličje," so zapisali na občini.Rezultati obiska v Kinodvoru v zadnjih letih kažejo, navajajo v MOL, "da v Ljubljani potrebujemo novo, večje in sodobnejše filmsko prizorišče, v katerem bo mestni kino lahko razgrnil, obogatil in nadgradil vse svoje programe, ki v mnogočem presegajo kinematografsko dejavnost." Odločitev za minipleks mestnega kina s petimi dvoranami v podhodu Ajdovščina - in s tem oživitev v precejšnji meri degradiranega urbanega okolja - je stara že nekaj let.Občina je tako ali drugače v tem času odkupila večino obstoječih lokalov, finančna sredstva pa bodo zagotovljena v mestnem proračunu. V veljavnem dokumentu je projekt ocenjen na 7,7 milijonov evrov, del sredstev je bil že porabljen, večina porabe pa je planirana v letih 2022 in 2023.