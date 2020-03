Ministrstvo: Študentov se na silo ne bo izseljevalo

Ljubljana

Virus bi lahko prinesli v svoj domači kraj

V domovih na lastno odgovornost

- Potem ko je ukrep zaprtja študentskih domov naletel na številne kritike , tudi študentov, so na včerajšnji dopisni seji o tem govorili direktorji študentskih domov in predstavniki pristojnega ministrstva. Vlada je namreč zaradi epidemije sprejela odlok, po katerem je prepovedala zbiranje ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Tudi stanovalce študentskih domov po državi so tako obvestili, naj se vrnejo domov oziroma zapustijo svoje sobe. Približno desetina študentov je kljub prepovedi ostala v domovih, ker ali nimajo kam ali pa ne morejo iz domov. V javnem zavodu Študentski dom Ljubljana so pojasnili, da so ostali tudi tisti, ki se bojijo domov zaradi zdravja svojih staršev in starih staršev, nekateri med njimi pa v tem trenutku opravljajo študentsko delo na raznih SOS-linijah, študenti medicine med drugim pomagajo v zdravstvenih zavodih.S pristojnega ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so sporočili, da je ministricapo včerajšnjem sestanku z direktorji študentskih domov zagotovila, da se študentov, ki so ostali v domovih, »na silo ne bo izseljevalo«, hkrati pa je »izrazila upanje, da se ti študenti zavedajo velikega tveganja, ki jih njihova odločitev prinaša zanje in za vse druge, s katerimi se bodo srečevali«.Toda študenti so v študentskih domovih ostali tudi zato, ker so se zavedali tveganja,kot so pred tem opozorili v facebook skupini Akademski kolegij študentom, ko so vlado pozvali, naj ukrep še enkrat premisli. Zapisali so, da jih je bila večina študentov v zadnjih nekaj dneh v samoizolaciji v svojih sobah, saj je Ljubljana žarišče epidemije, morebitnih okužb s koronavirusom pa niso hoteli prenašati v domače kraje. Veliko jih je tudi takih, so zapisali, ki jim je študentski dom edini dom in bodo zaradi ukrepa pristali na cesti.V študentskih domovih v Ljubljani in po državi zdaj ugotavljajo, da se je skladno z odlokom domov vrnilo več kot 90 odstotkov študentov. Med tistimi, ki ostajajo v študentskih domovih, je polovica takšnih, ki jim odlok dovoljuje nadaljnje bivanje v študentskih domovih – to so študenti, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in tuji študenti, preostali pa, kot so sporočili s pristojnega ministrstva, »v domovih ostajajo na lastno odgovornost«, vodstva domov pa da so usmerili na civilno zaščito.