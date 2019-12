MOL: Država se pri zemljiščih spreneveda

Ljubljanski župan Zoran Janković je povezal štiri nepremičninske posle, ki jih ima MOL z državo. Zadnje dni sta najbolj aktualna posla, povezana z ureditvijo odnosov pri zemljiščih na območju URI Soča, ki bi jih občina tudi zamenjala za nekdanjo mestno otroško bolnišnico, ter izselitvijo državnega Zgodovinskega arhiva Ljubljana iz mestne hiše. Manj na očeh sta trenutno posla v Križankah, povezana z izselitvijo srednje šole in vselitvijo Festivala Ljubljana, in na Trnovem, kjer bi na mestnem zemljišču lahko stal državni Center znanosti.Poročali smo že, da je na zadnji seji mestnega sveta Jožef Horvat iz svetniške ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.