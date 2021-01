MOL: Rog smo danes prevzeli v oblast

FOTO: Voranc Vogel/Delo

Policija in varnostniki so danes ob 7. uri zjutraj vdrli na območje Avtonomne tovarne Rog. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Po nasilnem dogajanju na območju Avtonomne tovarne Rog, ko so varnostniki in policija zaprli območje, policisti pa proti nekaterim ljudem, ki so se uprli, uporabili tudi solzivec, nekaj so jih priprli, so z mestne občine sporočili, da so »prevzeli območje nekdanje tovarne Rog«, na njem pa da bo, kot so zapisali, »Center Rog, javno kreativno stičišče, ki bo dostopno vsem in bo prvenstveno namenjeno izvajanju družbenokoristnih inovativnih projektov«.»Ker smo bili zadnje tedne seznanjeni, da je Rog prazen, smo objekt, ki je last Mestne občine Ljubljana, danes prevzeli v posest. Opremo in druge predmete, ki niso last MOL, smo komisijsko popisali in shranili v skladišču. Tako smo zjutraj začeli z rušitvenimi deli na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja ter z ekološko sanacijo območja, ki je resnično degradirano in nevarno. V roku enega meseca bomo objavili razpis za izvajalca obnovitvenih del. Novi Center Rog bo dokončan v roku dveh let,« so zapisali na MOL, medtem ko pred vrati poslopja na Trubarjevi mediji in aktivisti še naprej poročajo o nasilju.Iz Levice Ljubljana so sporočili, da ostro protestirajo proti ponovnemu napadu na Avtonomno tovarno Rog ob podpori varnostnih služb in policije. Če je bil podoben poskus pred petimi leti izveden dobesedno sredi noči, zato da bi lažje deložirali tamkajšnje uporabnike in zaprli območje, tokrat Zoran Janković z enakim namenom zlorablja epidemijo, so opozorili. »Žal uspešneje, porušena sta že dva objekta, med njima tudi Socialni center Rog, ki je v svoji zgodovini skrbel za spregledane skupine in posameznike, tudi v času epidemije.« Kot pravijo, gre za nasilno obnašanje mestne oblasti, takšna enostranska poteza med epidemijo po njihovem med drugim izpostavlja vse vpletene večji nevarnosti okužb.»Današnje rušenje Avtonomne tovarne Rog, tudi s pomočjo posredovanja policije in varnostnih služb, kaže, da mestna oblast ne izbira sredstev pri uveljavljanju svojih načrtov. Izobraževalni in socialni programi, ki so leta bogatili mesto, bodo z enostransko potezo mesta izbrisani in uničeni, alternativna kultura pa onemogočena, saj bo ostala brez prostorov.«