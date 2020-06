Most je obnovljen, cesta še čaka

Promet preko tacenskega mostu čez Savo je bil sproščen v začetku junija, dela pa bodo po napovedi infrastrukturne direkcije končana te dni, do konca junija. Obnove regionalne državne ceste skozi Tacen na levem bregu Save se bo država lotila šele potem, ko bo ljubljanska občina v okviru projekta Čisto zate, predvidoma prihodnje leto, uredila kanalizacijsko omrežje pod Tacensko cesto. Tudi roki za obnovo preostale cestne infrastrukture na levem savskem bregu še niso znani.Na mestu sedanjega mostu čez Savo je bil na tej pomembni infrastrukturni točki med Ljubljano in Gorenjsko in tudi Koroško, ko je večina prometa potekala po ...